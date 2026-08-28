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Pripadnici Interventne patrole uhapsili su noćas M. T. (43) nakon što je vozilom upravljao sa čak 1,77 promila alkohola u krvi, ignorisao naredbe policije, a potom i pružao otpor prilikom privođenja.

Incident se odigrao noćas, nekoliko minuta nakon ponoći, na raskrsnici ulica Slavka Miljkovića i Jelezovačke u beogradskom naselju Resnik.

Kako se nezvanično saznaje, policijska patrola pokušala je da zaustavi automobil marke "Audi A4", beogradskih registarskih oznaka. Vozač se prvobitno oglušio o naređenje službenih lica, naglo prešao u suprotnu traku i nastavio kretanje, ali je ubrzo zaustavljen.

Pokušao da pobegne pešice

Prilikom provere identiteta utvrđeno je da je za volanom bio M. T. (43). Međutim, dok se čekala patrola Saobraćajne policije, osumnjičeni je iznenada izašao iz auta i pokušao pešice da pobegne sa lica mesta.

Iako su mu policajci naredili da stane, on se oglušio, počeo da ih vređa i pružao je aktivan otpor. Policajci su ga ubrzo savladali i stavili mu lisice.

Određeno zadržavanje

Nakon privođenja u Policijsku stanicu, izvršeno je alkotestiranje kojim je utvrđeno da osumnjičeni u organizmu ima čak 1,77 promila alkohola.

Kako se nezvanično saznaje, njemu je osređeno policijsko zadržavanje i protiv njega se sprovodi skraćeni postupak zbog više saobraćajnih prekršaja, kao i prekršajna prijava zbog vređanja službenog lica u vršenju službene dužnosti.