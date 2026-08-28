Državljanin Azerbejdžana uhapšen je zbog sumnje da je bio nasilan prema svojoj partnerki
Hapšenje
JEZIVO PORODIČNO NASILJE U OBRENOVCU: Brutalno pretukao devojku, policija hitno reagovala
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N. O. (38) iz Azerbejdžana uhapšen je zbog sumnje da je brutalno pretukao svoju partnerku u Obrenovcu, državljanku Ukrajine (22). Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela nasilje u porodici.
Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je svojoj devojci naneo povrede po glavi i telu zbog čega je ona hitno zbrinuta u medicinskoj ustanovi.
Na sreću, povrede koje je zadobila su lake telesne.
- Žrtva nasilja ima brojne hematome, ali je u stanju šoka. Prava je sreća da je uspela da pozove policiju - kaže izvor Kurira.
Osumnjičenom su odmah stavljene lisice na ruke. Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.
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