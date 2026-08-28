Slušaj vest

Dečak star14 godina izboden je sinoć nožem nasred ulice u Prizrenu, a uprkos očajničkoj borbi lekara da mu spasu život, podlegao je povredama u bolnici.

Slučaj je prijavljen policiji oko 23.45 časova kada su prolaznici zatekli tinejdžera kako nepomično leži sa teškim ranama od sečiva.

Ekipa Hitne pomoći stigla je na lice mesta, odmah mu pružila prvu pomoć i prevezla ga u Regionalnu bolnicu u Prizrenu. Nažalost, dečak je izdahnuo ubrzo po prijemu.

Dok se odvijala borba lekara za dečakov život u bolnici, policijske patrole su blokirale taj deo grada i otpočele potragu. Samo nekoliko ulica dalje, lociran je i uhapšen 17-godišnji tinejdžer. Kod njega je odmah pronađen i zaplenjen nož kojim je, kako se sumnja, izveo ovaj krvavi pir.

Foto: Shutterstock

- Telo nesrećnog dečaka poslato je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Osumnjičenom maloletniku određeno je zadržavanje. Ni žrtva ni napadač nisu imali nikakav dosije u policiji. Istraga će utvrditi sve okolnosti ubistva – navodi izvor blizak slučaju, prenosi portal lajmi.net.

Osnovno tužilaštvo u Prizrenu otkrilo je detalje napada i potvrdilo da je slučaj zvanično okarakterisan kao teško ubistvo.

- Sumnja se da je 17-godišnjak hladnokrvno oduzeo život 14-godišnjem dečaku ubodima nožem. Svi materijalni dokazi sa lica mesta su obezbeđeni i uvršteni u predmet. Protiv osumnjičenog je pokrenut postupak za teško ubistvo i neovlašćeno nošenje oružja. U zakonskom roku tužilaštvo će tražiti najstrože mere zadržavanja - saopšteno je iz tužilaštva.