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Nastavak suđenja za ubistvo Zorana Golea (44) iz Inđije, koji je bio zakazan za utorak, 25. avgust, pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, odložen je zbog nedolaska jednog od optuženih.

Postupak se vodi protiv četvorice muškaraca zbog događaja od 6. januara 2025. godine, kada je Gole ubijen ispred porodične kuće u Sremskoj ulici u Inđiji.

Ročište u utorak trebalo je da bude nastavak glavnog pretresa održanog početkom juna, kada su se pred sudom pojavila sva četvorica optuženih i izjasnila o navodima optužnice.

Tada je o suočavanju sa optuženima na sudu za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji govorila Snežana Radović, majka ubijenog Zorana.

- Prvo mi je bilo mnogo teško njih gledati. Ja nemam mržnju u sebi. Možda je bolje da imam mržnju, možda bih nešto preduzela, možda bih više uradila, ali nemam te mržnje. Tuga mi je. Oni žive, a ne priznaju zločin - rekla je Snežana.

Snežana Radović Foto: Kurir Televizija

Prema optužnici, Milošu Š. Kostiću (41) na teret se stavljaju krivična dela teško ubistvo, pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje. Đorđe B. (29), Stojan D. (36) i Aleksandar S. (36) optuženi su za nasilničko ponašanje, dok se Đorđe B. tereti i za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Na glavnom pretresu 2. juna Miloš Š. Kostić izjavio je da nije kriv i da ne priznaje izvršenje krivičnih dela na način opisan u optužnici. Ostala trojica optuženih ostala su pri ranije datim iskazima.

Foto: Kurir/D.Š.

Ovo nije prvi put da je tok postupka otežan zbog nedolaska jednog od optuženih.

Na pripremnom ročištu 23. aprila nije se pojavio Aleksandar S, iako je, prema tadašnjim informacijama iz suda, bio uredno pozvan i nije opravdao izostanak. Sud je zbog toga izdao naredbu Policijskoj stanici Inđija za njegovo prinudno dovođenje na glavni pretres 2. juna. Na tom pretresu pojavila su se sva četvorica optuženih.

Za sada nije poznato da li je izostanak sa poslednjeg ročišta opravdan, niti kada će Viši sud u Sremskoj Mitrovici odrediti novi termin za nastavak glavnog pretresa.

Foto: Kurir/D.Š., Privatna arhiva

Zoran Gole ubijen je 6. januara 2025. godine, na Badnje veče, ispred svoje porodične kuće u Inđiji. Prema navodima optužnice iznetim tokom dosadašnjeg postupka, zadobio je više povreda, uključujući ubodne rane opasne po život, od kojih je ubrzo preminuo. U trenutku napada nalazio se ispred kuće, gde je sa sinom, komšijama i prijateljima obeležavao Badnje veče i palio Badnjak.