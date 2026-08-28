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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Vuka M. (40) zbog sumnje da je 21. oktobra prošle godine u Obrenovcu pokušao da ubije bivšu vanbračnu partnerku koju je prethodno zlostavljao, a sa kojom ima zajedničko dete.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju - saopšteno je iz tužilaštva.

Vuk M. se, kako se dodaje, nalazi na izdržavanju kazne zatvora za drugo krivično delo.

Optuženi i žrtva Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, kako je Kurir pisao posle zločina, Vuk M. je navodno upao u kuću u kojoj je boravila njegova bivša partnerka i nožem nasrnuo na nju. Drama je prema nezvaničnim informacijama, počela kada je on oko 23.30 sati došao do kuće u kojoj je boravila njegova bivša vanbračna partnerka sa zajedničkim maloletnim detetom i detetom svoje kume, pa je dok su deca spavala, on u kuću ušao nasilnim putem kroz balkonska vrata, držaći pištolj u ruci.

Ženi je navodno držao pištolj na potiljku i kako je Kurir ranije pisao, pretio "da će je ubiti, da će joj prosuti mozak", čupao je za kosu dok je ona molila da to ne radi i pokušavala da ga smiri.

- Nakon toga je V.M. izvadio metke iz pištolja i zahtevao od oštećene da otključa mobili telefon, držeći kuhinjski nož u ruci i preteći joj da će joj odseći prst, a nakon toga je od oštećene, preteći joj nožem, zahtevao da imaju seksualni odnos, a potom i da legnu pored pored zajedničkog maloletnog deteta - jezivi su detalji koje je posle hapšenja Vuka M. otkrio izvor iz istrage.

Mučenje je, prema nezvaničnim informacijama nastavio tako što je nesrećnu ženu odveo u kupatilo, ugurao u tuš kabinu, pa je počeo da je seče nožem u predelu vrata i levog obraza, a zatim i da je ubada u vrat i bradu.

Optuženi Foto: Društvene Mreže

Prema nezvaničnim informacijama, žena je plakala i molila da prestane dok joj je on nanosio povrede i pretio. Na kraju, izašao je iz kupaila, zatvorio vrata, pa je žena navodno uspela sama da izvadi nož iz svog vrata, popne se na wc šolju i iskoči kroz pr

- Ona je za to vreme plakala i molila ga da prestane, a osumnjičeni je od nje zahtevao da ćuti, nastavljajući da izgovara pretnje.

Kada je V.M. čuo maloletno dete, izašao je iz kupatila i zatvorio je vrata, pa je oštećena izvadila nož iz svog vrata koji je tu ostao od poslednjeg uboda, bacila je nož na pod, popela se na wc šolju i iskočila kroz prozor na kupatilu, a potom je pobegla - opisano je kako je nesrećna žena uspela da se spase.

Podsetimo, komšije su tada za Kurir ispričale da su videli ženu dok je bosonoga i krvava preskakala ogradu i vrištala dozivajući pomoć. Komšije su čule viku i odmah pozvale policiju. Napadač je u tom trenutku već pobegao, ali je ubrzo uhapšen.

- Sve se dešavalo neverovatno brzo. Čulo se lomljenje vrata, pa vrisak. Kad smo istrčali, žena je već bila napolju, uplakana i ponavljala da ju je bivši hteo ubiti - kažu komšije za Kurir.