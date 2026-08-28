POKUŠAO DA UBIJE BIVŠU PARTNERKU U OBRENOVCU: Oglasilo se tužilaštvo o zločinu, žena krvava uspela da pobegne i potraži pomoć
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Vuka M. (40) zbog sumnje da je 21. oktobra prošle godine u Obrenovcu pokušao da ubije bivšu vanbračnu partnerku koju je prethodno zlostavljao, a sa kojom ima zajedničko dete.
- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju - saopšteno je iz tužilaštva.
Vuk M. se, kako se dodaje, nalazi na izdržavanju kazne zatvora za drugo krivično delo.
Podsetimo, kako je Kurir pisao posle zločina, Vuk M. je navodno upao u kuću u kojoj je boravila njegova bivša partnerka i nožem nasrnuo na nju. Drama je prema nezvaničnim informacijama, počela kada je on oko 23.30 sati došao do kuće u kojoj je boravila njegova bivša vanbračna partnerka sa zajedničkim maloletnim detetom i detetom svoje kume, pa je dok su deca spavala, on u kuću ušao nasilnim putem kroz balkonska vrata, držaći pištolj u ruci.
Ženi je navodno držao pištolj na potiljku i kako je Kurir ranije pisao, pretio "da će je ubiti, da će joj prosuti mozak", čupao je za kosu dok je ona molila da to ne radi i pokušavala da ga smiri.
- Nakon toga je V.M. izvadio metke iz pištolja i zahtevao od oštećene da otključa mobili telefon, držeći kuhinjski nož u ruci i preteći joj da će joj odseći prst, a nakon toga je od oštećene, preteći joj nožem, zahtevao da imaju seksualni odnos, a potom i da legnu pored pored zajedničkog maloletnog deteta - jezivi su detalji koje je posle hapšenja Vuka M. otkrio izvor iz istrage.
Mučenje je, prema nezvaničnim informacijama nastavio tako što je nesrećnu ženu odveo u kupatilo, ugurao u tuš kabinu, pa je počeo da je seče nožem u predelu vrata i levog obraza, a zatim i da je ubada u vrat i bradu.
Prema nezvaničnim informacijama, žena je plakala i molila da prestane dok joj je on nanosio povrede i pretio. Na kraju, izašao je iz kupaila, zatvorio vrata, pa je žena navodno uspela sama da izvadi nož iz svog vrata, popne se na wc šolju i iskoči kroz pr
- Ona je za to vreme plakala i molila ga da prestane, a osumnjičeni je od nje zahtevao da ćuti, nastavljajući da izgovara pretnje.
Kada je V.M. čuo maloletno dete, izašao je iz kupatila i zatvorio je vrata, pa je oštećena izvadila nož iz svog vrata koji je tu ostao od poslednjeg uboda, bacila je nož na pod, popela se na wc šolju i iskočila kroz prozor na kupatilu, a potom je pobegla - opisano je kako je nesrećna žena uspela da se spase.
Podsetimo, komšije su tada za Kurir ispričale da su videli ženu dok je bosonoga i krvava preskakala ogradu i vrištala dozivajući pomoć. Komšije su čule viku i odmah pozvale policiju. Napadač je u tom trenutku već pobegao, ali je ubrzo uhapšen.
- Sve se dešavalo neverovatno brzo. Čulo se lomljenje vrata, pa vrisak. Kad smo istrčali, žena je već bila napolju, uplakana i ponavljala da ju je bivši hteo ubiti - kažu komšije za Kurir.
Inače, kako je Kurir pisao, Vuk M. ima krcat dosije i u vreme kada je brutalno zlostavljao bivšu partnerku, za njim je bila raspisana potraga.