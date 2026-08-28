BRAĆA STANIŠIĆ PO NALOGU ZVICEROVOG ROĐAKA POKUŠALA DA UBIJU ŠKALJARCA: Oglasilo se crnogorsko tužilaštvo o hapšenju kavčanina
Radosav Gile Stanišić (42), navodni vođa podgoričkog ogranka kavačkog klana, koji je uhapšen pre dva dana, sumnjiči se da je sa bratom Sašom Stanišićem 28. januara 2020. pokušao da ubije pripadnika škaljarskog klana Igora Krstovića, saopšteno je danas iz crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).
Podsetimo, kavčanin je uhapšen u velikoj akciji policije i to u svojoj kući, u bunkeru koji je napravio između dva zida.
Kako je saopšteno iz SDT-a, Radosav Stanišić i Saša Stanišić se sumnjiče da su pokušali da ubiju Igora Krstovića po nalogu Radoja Živkovića Žutog, rođaka Radoja Zvicera i Milana Vujotića.
Živković je inače u zatvoru u Turskoj, gde je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića. Milan Vujotić je u bekstvu i za njim je raspisana poternica.
- Predmet istrage je delovanje kriminalne organizacije koju su organizovali okrivljeni R. Ž. i M. V., čiji pripadnici su postali okrivljeni R. S. i S. S., optuženi V. S. i D. B. i pokojni S. K., u 2019. i 2020. godini, sa ciljem lišenja života oštećenog I. K., pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, iz bezobzirne osvete i koristoljublja, na kojeg je, 28. januara 2020. godine, u Zeti, ispaljeno najmanje 28 projektila koji su mu naneli teške i po život opasne telesne povrede, ali je smrt oštećenog sprečena lekarskom intervencijom - saopšteno je iz SDT-a.
Dodaje se da su uhapšeni Raško i Radmila Džankić i M. Č pružali pomoć pojedinim pripadnicima kriminalne organizacije, nakon izvršenja krivičnog dela tako što su ih skrivali u svom domaćinstvu, odnosno prebacivali ih van graničnog prelaza iz Crne Gore..
- U naredbi o sprovođenju istrage, Specijalno državno tužilaštvo je predložilo sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici da okrivljenima R. S., S. S., R. Dž. i R. DŽ. odredi pritvor, dok je okrivljeni M. V. od ranije u bekstvu, okrivljeni R. Ž. izdržava dugotrajnu kaznu zatvora u inostranstvu, a okrivljeni M. Č. je u pritvoru u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, u drugom krivičnom postupku. Protiv optuženih V. S. i D. B. je ranije podignuta optužnica zbog istih događaja, koja je potvrđena i krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici je u toku - saopšteno je iz SDT-a.
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