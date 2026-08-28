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Radosav Gile Stanišić (42), navodni vođa podgoričkog ogranka kavačkog klana, koji je uhapšen pre dva dana, sumnjiči se da je sa bratom Sašom Stanišićem 28. januara 2020. pokušao da ubije pripadnika škaljarskog klana Igora Krstovića, saopšteno je danas iz crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Podsetimo, kavčanin je uhapšen u velikoj akciji policije i to u svojoj kući, u bunkeru koji je napravio između dva zida. 

Kako je saopšteno iz SDT-a, Radosav Stanišić i Saša Stanišić se sumnjiče da su pokušali da ubiju Igora Krstovića po nalogu Radoja Živkovića Žutog, rođaka Radoja Zvicera i Milana Vujotića.

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Radoje Živković Žuti Foto: Police Turkey

Živković je inače u zatvoru u Turskoj, gde je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića. Milan Vujotić je u bekstvu i za njim je raspisana poternica.

- Predmet istrage je delovanje kriminalne organizacije koju su organizovali okrivljeni R. Ž. i M. V., čiji pripadnici su postali okrivljeni R. S. i S. S., optuženi V. S. i D. B. i pokojni S. K., u 2019. i 2020. godini, sa ciljem lišenja života oštećenog I. K., pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, iz bezobzirne osvete i koristoljublja, na kojeg je, 28. januara 2020. godine, u Zeti, ispaljeno najmanje 28 projektila koji su mu naneli teške i po život opasne telesne povrede, ali je smrt oštećenog sprečena lekarskom intervencijom - saopšteno je iz SDT-a.

Dodaje se da su uhapšeni Raško i Radmila Džankić i M. Č pružali pomoć pojedinim pripadnicima kriminalne organizacije, nakon izvršenja krivičnog dela tako što su ih skrivali u svom domaćinstvu, odnosno prebacivali ih van graničnog prelaza iz Crne Gore..

- U naredbi o sprovođenju istrage, Specijalno državno tužilaštvo je predložilo sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici da okrivljenima R. S., S. S., R. Dž. i R. DŽ. odredi pritvor, dok je okrivljeni M. V. od ranije u bekstvu, okrivljeni R. Ž. izdržava dugotrajnu kaznu zatvora u inostranstvu, a okrivljeni M. Č. je u pritvoru u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, u drugom krivičnom postupku. Protiv optuženih V. S. i D. B. je ranije podignuta optužnica zbog istih događaja, koja je potvrđena i krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici je u toku - saopšteno je iz SDT-a.

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Jelena Spasic

12:01 PM (0 minutes ago)
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VELIKA AKCIJA VTK VJT u Beogradu: Hapšenjem hakera sprečeno kompromitovanje hakovanih podataka i novih računarskih napada  
Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je 27. avgusta 2026. godine u 19:30 časova odredilo zadržavanje do 48 sati  L.D. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio 4 krivična dela Neovlašcen pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka i 4 krivična dela računarska sabotaža.
    Postoje osnovi sumnje da se L.D. u periodu od aprila do avgusta 2026. godine kršeći mere zaštite neovlašćeno uključio u računarske mreže Sportskog centra Fudbalski savez Srbije i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, te preuzeo veliku količinu podataka za koje ovi subjekti vode evidencije.
     Potom je, kako se sumnja, upotrebio podatke tražeći otkup za njih, pri čemu je oštetio računarske podatke navedenih subjekta vršeći tzv. ransomware napad sa namerom da znatno omete postupak elektronske obrade i prenosa podataka od značaja za ove subjekte.
     Blagovremenim otkrivanjem i hapšenjem učinioca isti je sprečen u nameri da iznudi otkup, da dalje prosleđuje i kompromituje podatke, kao i da izvrši nove planirane napade na računarske sisteme.  
     Osumnjičeni će sutra biti priveden na saslušanje Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.