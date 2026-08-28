VELIKA AKCIJA VTK VJT u Beogradu: Hapšenjem hakera sprečeno kompromitovanje hakovanih podataka i novih računarskih napada

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je 27. avgusta 2026. godine u 19:30 časova odredilo zadržavanje do 48 sati L.D. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio 4 krivična dela Neovlašcen pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka i 4 krivična dela računarska sabotaža.

Postoje osnovi sumnje da se L.D. u periodu od aprila do avgusta 2026. godine kršeći mere zaštite neovlašćeno uključio u računarske mreže Sportskog centra Fudbalski savez Srbije i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, te preuzeo veliku količinu podataka za koje ovi subjekti vode evidencije.

Potom je, kako se sumnja, upotrebio podatke tražeći otkup za njih, pri čemu je oštetio računarske podatke navedenih subjekta vršeći tzv. ransomware napad sa namerom da znatno omete postupak elektronske obrade i prenosa podataka od značaja za ove subjekte.

Blagovremenim otkrivanjem i hapšenjem učinioca isti je sprečen u nameri da iznudi otkup, da dalje prosleđuje i kompromituje podatke, kao i da izvrši nove planirane napade na računarske sisteme.

Osumnjičeni će sutra biti priveden na saslušanje Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.