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Aleksandru S. (24) koji se sumnjiči da je 30. juna i 14. avgusta bacio bombe na kuću jednog biznismena na Bežanijskoj kosi, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana.

Pritvor mu je, kako je za Kurir potvrdila Ivona Čogurić, portparol Višeg suda u Beogradu, određen da ne bi uticao na svedoke, kako ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog toga što je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice su doveli do uznemirenja javnosti koje može da ugrozi nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Aleksandar S. dovodi se u vezu sa kavačkim klanom.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar S. dovodi osumnjičen za bacanje dve bombe Foto: screenshot pink tv

On je juče priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu koje vodi istragu, ali je odlučio da ne iznosi svoju odbranu, odnosno da se brani ćutanjem.

- Postoje osnovi sumnje da se Aleksandar S. 30. juna u 3.43 časova putničkim motornim vozilom marke "golf" u vlasništvu njegove majke dovezao blizu mesta izvršenja krivičnog dela, a zatim pešice došao do tog mesta, stao na parking prostor i izvlačenjem kašike aktivirao ručnu bombu M-50 (M-52) i bacio je u dvorište porodične kuće oštećenog - saopšteno je juče iz tužilaštva.

Bomba se, kako je navedeno, otkotrljala do dvorišta obližnje kuće i eksplodirala ispod "peža", koje je u vlasništvu drugog oštećenog, a oštetila je ogradu kuće biznismena na koju je bačena.

Mesec i po dana kasnije, kako se sumnja, Aleksandar S. je oko 4.18 časova, takođe automobilom majke, došao do mesta u blizini izvršenja krivičnog dela, a zatim pešice došao do mesta sa kog je izvlačenjem osigurača (kašike) ručnu bombu M-52, bacio prekoputa u dvorište porodične kuće istog oštećenog, koja nije eksplodirala, a potom se udaljio sa lica mesta.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Aleksandar S. hapšen je i sredinom maja prošle godine u Crnoj Gori zbog sumnje da je kao pripadnik kriminalne grupe učestvovao u planiranju likvidacije jednog preduzetnika iz Kotora.

Foto: Kurir.rs

Prema operativnim informacijama, kako otkriva izvor Kurira, Aleksandar S. dovodi se u vezu sa kavačkim klanom na čijem je čelu odbegli Radoje Zvicer, a tada je u Crnoj Gori hapšen sa visokopozicioniran pripadnikom vračarskog klana, koji važi za ispostavu "kavčana", Dušanom Trkuljom. Lisice na ruke osim Aleksandru S. i Trkulji, stavljene su još jednom Beograđaninu, kao i organizatoru iz Nikšića.

Nakon saslušanja u crnogorskom tužilaštvu, doneto rešenje o određivanju pritvora. Međutim, nekoliko meseci kasnije, iz pritvora je pušten Nikšićanin za kog se sumnjalo da ih je angažovao, a trojica osumnjičenih Beograđanina su se teretila samo za nasilničko ponašanje i oni su kasnije pušteni iz pritvora.

Dušan Trkulja, međutim, ponovo se našao iza rešetaka u martu ove godine, kada je po poternici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koja je za njim raspisana zbog šverca droge, uhapšen u Belgiji.