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Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, odredilo je juče u 21:15 časova zadržavanje do 48 sati N.M.S. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za izvršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka.

- Postoje osnovi sumnje da je osumnnjičeni u periodu od januara do avgusta 2026. godine posedovao veliku količinu računarskih programa, računarskih šifri i sličnih podataka namenjenih za takozvani fišing i pripremanje neovlašćenih upada u računarske sisteme privrednih subjekata, među kojima su i određene banke - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Hapšenjem osumnjičenog, kako se navodi, sprečeni su budući napadi usmereni na zloupotrebe platnih kartica građana Republike Srbije i stranih državljana.

- Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ovim putem apeluje na građane da strogo vode računa na kojim internet sajtovima ostavljaju svoje podatke, kao i da pre unosa podataka uvek postupaju obazrivo - upućen je važan apel svim građanima.

Uhapšeni hakeri Foto: MUP Srbiije

N.M.S. će sutra biti priveden na saslušanje Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Inače, kako je Kurir pisao, Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je juče, nepuna dva sata pre hapšenja N. M. S. odredilo zadržavanje do 48 sati i L. D. zbog sumnje da je izvršio četiri krivična dela neovlašcen pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka i četiri krivična dela računarska sabotaža.

- Postoje osnovi sumnje da se L.D. u periodu od aprila do avgusta 2026. godine kršeći mere zaštite neovlašćeno uključio u računarske mreže Sportskog centra Fudbalski savez Srbije i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, te preuzeo veliku količinu podataka za koje ovi subjekti vode evidencije - saopšteno je ranije danas iz tužilaštva.

Kako se sumnja, L. D. je potom upotrebio podatke tražeći otkup za njih, pri čemu je oštetio računarske podatke navedenih subjekta vršeći takozvani ransomware napad sa namerom da znatno omete postupak elektronske obrade i prenosa podataka od značaja za ove subjekte.