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Pred sudom u Beču održano je suđenje za stravičnu pucnjavu u kojoj je 6. novembra prošle godine u restoranu u okrugu Otakringu Srbin (55) teško ranjen a njegov sin, koji inače ima državljanstvo Čečenije, (33) ubijen. Stariji muškarac je preživeo pucnjavu i sada iščekuje pravdu za svog sina.

Na drugom po redu ročištu, koje je održano ove nedelje došlo je do neočekivanog obrta, okrivljeni su promenili iskaze a dvojica od trojice optuženih puštena su iz pritvora u ponedeljak, jer su svedoci za njih dali oslobađajuće dokaze, prenosi portal wien.orf.at.

Srbin i njegov sin, kreditni broker, su se, kako se navodi, kobnog dana posvađali sa trojicom muškaraca u restoranu, nakon čega je ubrzo došlo do pucnjave, a sumnja se da je do sukoba došlo zbog novca, odnosno oko ugovora o zajmu, između glavnog optuženog Austrijanca (34) i muškarca (36) koji je sada pušten iz pritvora, u kojem je bio zbog sumnje da je bio saučesnik u zločinu.

Advokati odbrane Astrid Vagner, Mihael Dor i Farid Rifat tvrdili su na sudu da njihovi klijenti nisu doprineli zločinu. Sud je odobrio njihove zahteve za puštanje na slobodu, pa su 36-ogodišnjak i 39-godišnjak napustili zatvor.

Mesto zločina Foto: Printscreen/wien.orf.at

Na poslednjem suđenju osumnjičeni za ubistvo negirao je krivicu i rekao da je smrtonosne hice ispalio trećeoptuženi (39).

- On je ucenjivao mog klijenta rekavši mu da mu je spasao život i da treba da preuzme krivicu, inače će se nešto desiti njegovoj porodici. On je bio iznuđivač koji ga je godinama varao za novac - izjavila je na sudu advokatica Austrijanca.

On je potvrdio te navode i rekao da je nakon hapšenja preuzeo krivicu iz straha za svoju porodicu. Inače, on je nakon zločina pobegao u Tursku, gde je posle šest meseci zatražio tursko državljanstvo, ali je odbijen i deportovan u Austriju, gde je odmah potom uhapšen.

Druga dvojica koji su sa njim bili restoranu tokom zločina su se predali policiji dan kasnije.

Advokat trećeoptuženog (36), Farid Rifat, bio je potpuno iznenađen optužbama koje je izneo prvooptuženi.

- Osećam se kao da sam u zemlji snova - rekao je advokat na suđenju.

Sledeće ročište očekuje se u ponedeljak, a presuda je zakazana za 14. septembar. Austrijanac se suočava sa doživotnom robijom.

Optuženi na poslednjem suđenju Foto: Printscreen/wien.orf.at

Podsetimo, pucnjava je navodno izazvana ugovorom o zajmu između Austrijanca (34), koji je bio u dugovima od pola miliona evra, i drugooptuženog (36), koji je sklopio takav ugovor sa kreditnim brokerom, sinom preživelog Srbina. Ugovorom je predviđeno da će broker dobiti proviziju od 50 odsto na zajam od 50.000 evra. Kada je Austrijanac saznao da je broker naručio i naplatio kreditne kartice u njihovo ime i kupio sebi Roleks sat, on i 36-godišnjak su povukli ceo dogovor. To je na kraju dovelo do sukoba između dve grupe muškaraca, što je dovelo do zakazanog sastanka za 6. novembar na Ipenplacu.

Čovek, koji je kasnij epucao na sina državljanina Srbije, kako se sumnja, doneo je u restoran pištolj marke Bereta, kupljen na železničkoj stanici Vestbanhof. Kreditni broker je stigao sa tri pratioca, uključujući i svog oca, jer je očekivao probleme.

Foto: Printscreen/wien.orf.at