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Dva dečaka povređena su u saobraćajnoj nezgodi na Zvezdari kada je na njih naleteo automobil.

Kako saznajemo, povređena su dvojica jedanaestogodišnjaka dok su se vozili na električnom trotinetu, u Ulici Rebeke Vest, kada je na njih naletelo vozilo "dačija" kojim je upravljao D. S. (59). On je ostao na licu mesta i sačekao policiju.

Povređena deca su, nakon poomći lekara Hitne pomoći, prevezena u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.

Stepen povreda za sada nije poznat, a deca su u momentu pružanja pomoći bila u svesnom stanju.