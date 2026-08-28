Dva dečaka povređena su u saobraćajnoj nezgodi na Zvezdari kada je na njih naleteo automobil dok su se vozili na trotinetu
užas
DVA DEČAKA OBORIO AUTOMOBIL NA ZVEZDARI: Vozili se na trotinetu, a onda je došlo do stravične nesreće!
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Dva dečaka povređena su u saobraćajnoj nezgodi na Zvezdari kada je na njih naleteo automobil.
Kako saznajemo, povređena su dvojica jedanaestogodišnjaka dok su se vozili na električnom trotinetu, u Ulici Rebeke Vest, kada je na njih naletelo vozilo "dačija" kojim je upravljao D. S. (59). On je ostao na licu mesta i sačekao policiju.
Povređena deca su, nakon poomći lekara Hitne pomoći, prevezena u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.
Stepen povreda za sada nije poznat, a deca su u momentu pružanja pomoći bila u svesnom stanju.
Na licu mesta izvršen je uviđaj i policija radi na rasvetljavanju nesreće.
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