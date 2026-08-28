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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Odeljenja za borbu protiv droga, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u dve odvojene akcije, zaplenili su ukupno 11,4 litra tečnosti GBL, direktnog prekursora opojne droge GHB, poznatije kao „droga za silovanje“, i uhapsili dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Pretresom kuće na Voždovcu u kojoj je boravio S. K. (1974), policija je pronašla 1,6 litara tečnosti GBL, više razmerenih paketića sa kokainom, marihuanom i MDMA, kao i vagicu za precizno merenje - saopštio je MUP.

U drugoj akciji uhapšen je S. M. (1983), a pretresom stana na Vračaru u kojem je neprijavljeno boravio, zaplenjeno je 9,8 litara tečnosti GBL, kao i po jedan paketić sa kokainom i marihuanom, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.