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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Milana Đ. (65) zbog sumnje da je 6. jula ispred jedne kafane na Paliluli, u stanju alkoholisanosti i povišene emocionalne napetosti pokušao da ubije oštećenog D.V.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju.

- Tužilaštvo je predložilo sudu da Milanu Đ. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu ili dovršio pokušano - saopšteno je iz tužilaštva.

Kako se navodi, postoji opravdana sumnja da je Milan Đ. 6. jula oko 18:30 časova nakon kraće verbalne rasprave sa oštećenim D.V. u jednoj kafani, najpre otišao iz kafane, a zatim se vratio oko 19:11 časova, noseći kuhinjski nož u desnoj ruci iza leđa.

Potom je zajedno sa oštećenim D.V. izašao ispred kafane, gde su nastavili verbalnu raspravu i počeli da razmenjuju udarce i da se guraju, kojom prilikom je okrivljeni zadobio lake telesne povrede.

Nedugo zatim okrivljeni je pomenutim kuhinjskim nožem zadao ubod oštećenom D.V. u predelu grudnog koša i tom prilikom mu naneo tešku telesnu povredu opasnu po život, kada mu je prišla konobarica D.B.Š. i otela mu nož iz ruke.