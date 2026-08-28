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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv N. J. (58) iz okoline Plandišta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavlјanje u promet opojnih droga.

Zaplena marihuane u Plandištu Foto: MUP Srbije

 Kriminalistička policija je, pretresom kuće osumnjičenog u okolini Plandišta, pronašla laboratoriju za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima, tegle sa oko dva kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana, 14 džointa i oko 150 grama semenki indijske konoplјe, dok je u dvorištu nađen zasad sa 11 bilјaka indijske konoplјe visine od 1,6 do 3 metra i ukupne težine oko 13 kilograma.

Protiv osumnjičenog će, po nalogu tužilaštva, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

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