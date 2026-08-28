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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, intenzivnim operativnim radom, identifikovali su i uhapsili državlјane Rumunije V. R. (35) i B. C. M. (26), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili tri teške krađe na auto-putu Beograd-Niš na štetu stranih državlјana u tranzitu kroz Srbiju.

V. R. se sumnjiči da je 18. jula, na parkingu jednog motela, iz automobila nemačkih registarskih oznaka ukrao 17.000 evra, kao i da je 14. avgusta, na istom parkingu, iz automobila španskih registarskih oznaka ukrao 9.000 evra, dok je, kako se sumnja, 23. avgusta ove godine, zajedno sa B. C. M., na parkingu jedne benzinske stanice iz kombija nemačkih registarskih oznaka ukrao 2.400 evra i zlatni nakit.

-Oni su, kako se sumnja, za vršenje teških krađa koristili automobile „BMV“ francuskih registarskih oznaka i „BMV“ i „audi“ registarskih oznaka Velike Britanije, kojima su ulazili na teritoriju Republike Srbije i vozili se auto-putem, tražeći strane državlјane koji, u tranzitu kroz Srbiju, odmaraju na parkinzima i odmorištima duž auto-puta i, koristeći njihov umor i nepažnju, iz vozila krali torbice sa novcem i dokumentima - saopštio je MUP.

Policijski službenici su pronašli 2.400 evra i zlatni nakit i vratili ih oštećenima.