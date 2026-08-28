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U stanu na Paliluli u sredu je, oko 18 sati, pronađena bomba i to u plafonu!

Naime, vlasnik stana pozvao je policiju i rekao da je njegov podstanar R. D. (39), koji je nedavno ušao u stan, pronašao ručnu bombu u rupi u plafonu.

Sumnja se da je bombu tu sakrio prethodni stanar koji je premninuo.

Prema saznanjima, utvrđeno je da je za muškarcem koji je pronašao eksplozivnu napravu raspisana policijska potraga.

Na licu mesta obavljen je policijski uviđaj, izvršen kontradiverzioni pregled i naloženo je veštačenje pronađene bombe.

Kurir/Telegraf

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