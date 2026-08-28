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Jedna osoba je poginula u teškoj nesreći koja se danas dogodila kod Rume.

Nesreća se dogodila se oko 19 časova kod asfaltne baze, a prema nezvaničnim informacijama, vozilo je iz za sada nepoznatih razloga sletelo sa puta i tom prilikom se zapalilo.

Jedna osoba je stradala na licu mesta, jer je ostalo zarobljeno u zapaljenom vozilu. Uviđaj je u toku.

Identitet stradalog lica nije poznat, a saobraćaj je obustavljen.

Kurir.rs/192

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