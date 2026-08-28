Muškarac D. K. (26) iz Dražnja uhapšen je zbog krivičnog dela nasilje u porodici nakon što je pretukao trudnu suprugu.

Prema saznanjima, on se posvađao sa suprugom, koja je u četvrtom mesecu trudnoće i pretio joj, a potom je nasrnuo na nju, čupajući je za kosu i više puta je udarajući u glavu i telo.