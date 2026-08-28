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Muškarac D. K. (26) iz Dražnja uhapšen je zbog krivičnog dela nasilje u porodici nakon što je pretukao trudnu suprugu.

Prema saznanjima, on se posvađao sa suprugom, koja je u četvrtom mesecu trudnoće i pretio joj, a potom je nasrnuo na nju, čupajući je za kosu i više puta je udarajući u glavu i telo.

Napadač je potom uzeo kabl i nastavio suprugu da udara njime u predelu tela, nakon čega je lomio i bacao stvari po kući.

Ženi su konstatovane lake telesne povrede, a istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kurir.rs/Telegraf

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