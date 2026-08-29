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Najmanje četiri vozila izgorela su tokom noći na parkingu u Ulici Ilije Birčanina na Detelinari u Novom Sadu. Prema informacijama koje je objavila Instagram stranica 192_rs, požar je izbio sinoć u ranim jutarnjim satima, a prema prvim informacijama nije bilo povređenih.

Na licu mesta intervenisala su dva vatrogasna vozila, uz prisustvo policije. Prema poslednjim informacijama, dva vozila su potpuno izgorela, dok su još dva delimično oštećena. Saobraćaj u Ulici Ilije Birčanina bio je obustavljen zbog uviđaja.

Na snimcima koji je objavila stranica 192_rs vidi se požar na parkingu, dok su vozila zahvaćena plamenom. Za sada nema informacija o tome kako je došlo do izbijanja vatre, a uzrok požara trebalo bi da bude utvrđen tokom uviđaja.