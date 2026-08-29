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Pripadnici Saobraćajne policije u Kragujevcu, u saradnji sa Upravom saobraćajne policije, tokom jučerašnjeg dana sproveli su pojačanu kontrolu saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima na području Policijske uprave Kragujevac, koristeći bespilotnu letelicu, odnosno dron.

Tom prilikom otkriveno je više težih saobraćajnih prekršaja, a protiv svih vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

- Policija će i u narednom periodu intenzivno sprovoditi kontrolu saobraćaja, uz angažovanje svih raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa, prvenstveno usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koji najviše ugrožavaju bezbednost saobraćaja i dovode do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama - navode iz PU Kragujevac.

Policijska uprava Kragujevac apeluje na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju svih saobraćajnih propisa, a posebno na mlade vozače da poštuju zakon i propise, jer na taj način čuvaju svoj život i živote drugih učesnika u saobraćaju.

Kurir.rs

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