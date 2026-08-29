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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na putu Negotin-Kladovo, stradala je žena starosti 85 godina, dok su vozač i još dve putnice lakše povređeni.

Nesreća se dogodila u 7.30 sati kada je putničko vozilo BMW kojim je ka Negotinu upravljao G. M. (54) iz Kladova udarilo srnu koja je iznenada istrčala iz šume, zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa puta i udario u drvo.

Tom prilikom je K. M. (85), koja je bila na zadnjem sedištu vozila, zadobila povrede od kojih je preminula na licu mesta, dok su vozač i još dve putnice u vozilu zadobili lakše povrede.

Vozač nije imao alkohol u krvi, ali jeste THC

Obavljen je uviđaj, naložena obdukcija, alkometrom je utvrđeno da vozač nije imao alkohola u krvi, a potom je utvrđeno prisustvo THC-a u organizmu.

S obzirom na to, kao i na činjenicu da je na deonici puta gde se dogodila nesreća postojao znak "divljač na putu", po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Negotinu osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 2 u vezi sa članom 289 stav 1 Krivičnog zakonika.