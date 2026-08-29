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Ransomware napad ne počinje porukom o otkupu. U trenutku kada žrtva dobije zahtev za novac, napadači su već uspeli da prodru u sistem. Prava borba protiv ovakvih napada počinje mnogo ranije - zaštitom korisničkih naloga, ažuriranjem sistema, kontrolom privilegija i redovnim proveravanjem rezervnih kopija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je kompanije, institucije i sve organizacije koje čuvaju podatke građana da bez odlaganja provere koliko su njihovi informacioni sistemi zaista zaštićeni.

Kako se navodi, među ključnim merama zaštite su redovno ažuriranje sistema i otklanjanje poznatih ranjivosti, korišćenje višefaktorske autentifikacije, ograničavanje privilegovanog pristupa, kao i redovna kontrola korisničkih naloga.

Posebno je važno razdvojiti ključne delove mreže kako bi eventualni napad bilo teže proširiti na čitav sistem. Organizacije bi, takođe, trebalo da prave rezervne kopije podataka i da proveravaju da li se podaci iz tih kopija zaista mogu vratiti.

MUP posebno upozorava da se bezbednost sistema mora periodično testirati, a da se incidenti ne smeju prikrivati. U slučaju napada, potrebno je sačuvati digitalne tragove i prijaviti incident nadležnim institucijama.

Nedavno realizovana akcija pripadnika MUP-a, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i drugim organizacionim jedinicama MUP-a, pokazala je koliko pravovremena reakcija i analiza digitalnih tragova mogu biti značajne u borbi protiv ransomware kriminala.

U toj akciji identifikovani su i uhapšeni pripadnici hakerske grupe "INF Grupa", rasvetljeni su ransomware i drugi hakerski napadi, a sprečeno je i dalje širenje baze sa podacima građana.

Ovaj slučaj, kako ističu iz MUP-a, pokazuje da trag koji u jednom trenutku deluje beznačajno može kasnije postati ključan dokaz za povezivanje više napada i identifikovanje počinilaca.

Jedan log može biti trag. Jedan trag može povezati više napada, a jedan pravovremeno prijavljen incident može pomoći da se zaustavi čitava hakerska grupa.

Zbog toga je, poručuju nadležni, sajber bezbednost potrebno graditi pre napada, a odgovornost pre nego što do incidenta dođe.

Foto: MUP Srbiije

Podsetimo, kako je Kurir pisao, pre dva dana uhašena su tri pripadnika hakerske grupe "INF Grupa", koja se dovodi u vezu sa velikim brojem visokoprofilnih ucenjivačkih softvera tzv. ransomware i drugih sajber napada i kompromitacija informacionih sistema u Srbiji i zemljama regiona, saopšteno je iz MUP.

- Uhapšeni su N. M. S. (22) iz Beograda, L. D. (23) iz Zaječara i sedamnaestogodišnjak iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka - piše u saopštenju MUP i dodaje se:

- Takođe, L. D. se tereti i za krivično delo računarska sabotaža, dok za sedamnaestogodišnjeg mladića postoje osnovi sumnje da je izvršio i krivično delo iznuda.