HAKERI VREBAJU, A ŽRTVA NI NE SLUTI! MUP OTKRIO KAKO HAKERSKI NAPAD ZAISTA POČINJE: Jedan klik može biti dovoljan za haos (foto)
Ransomware napad ne počinje porukom o otkupu. U trenutku kada žrtva dobije zahtev za novac, napadači su već uspeli da prodru u sistem. Prava borba protiv ovakvih napada počinje mnogo ranije - zaštitom korisničkih naloga, ažuriranjem sistema, kontrolom privilegija i redovnim proveravanjem rezervnih kopija.
Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je kompanije, institucije i sve organizacije koje čuvaju podatke građana da bez odlaganja provere koliko su njihovi informacioni sistemi zaista zaštićeni.
Kako se navodi, među ključnim merama zaštite su redovno ažuriranje sistema i otklanjanje poznatih ranjivosti, korišćenje višefaktorske autentifikacije, ograničavanje privilegovanog pristupa, kao i redovna kontrola korisničkih naloga.
Posebno je važno razdvojiti ključne delove mreže kako bi eventualni napad bilo teže proširiti na čitav sistem. Organizacije bi, takođe, trebalo da prave rezervne kopije podataka i da proveravaju da li se podaci iz tih kopija zaista mogu vratiti.
MUP posebno upozorava da se bezbednost sistema mora periodično testirati, a da se incidenti ne smeju prikrivati. U slučaju napada, potrebno je sačuvati digitalne tragove i prijaviti incident nadležnim institucijama.
Nedavno realizovana akcija pripadnika MUP-a, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i drugim organizacionim jedinicama MUP-a, pokazala je koliko pravovremena reakcija i analiza digitalnih tragova mogu biti značajne u borbi protiv ransomware kriminala.
U toj akciji identifikovani su i uhapšeni pripadnici hakerske grupe "INF Grupa", rasvetljeni su ransomware i drugi hakerski napadi, a sprečeno je i dalje širenje baze sa podacima građana.
Ovaj slučaj, kako ističu iz MUP-a, pokazuje da trag koji u jednom trenutku deluje beznačajno može kasnije postati ključan dokaz za povezivanje više napada i identifikovanje počinilaca.
Jedan log može biti trag. Jedan trag može povezati više napada, a jedan pravovremeno prijavljen incident može pomoći da se zaustavi čitava hakerska grupa.
Zbog toga je, poručuju nadležni, sajber bezbednost potrebno graditi pre napada, a odgovornost pre nego što do incidenta dođe.
Podsetimo, kako je Kurir pisao, pre dva dana uhašena su tri pripadnika hakerske grupe "INF Grupa", koja se dovodi u vezu sa velikim brojem visokoprofilnih ucenjivačkih softvera tzv. ransomware i drugih sajber napada i kompromitacija informacionih sistema u Srbiji i zemljama regiona, saopšteno je iz MUP.
- Uhapšeni su N. M. S. (22) iz Beograda, L. D. (23) iz Zaječara i sedamnaestogodišnjak iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka - piše u saopštenju MUP i dodaje se:
- Takođe, L. D. se tereti i za krivično delo računarska sabotaža, dok za sedamnaestogodišnjeg mladića postoje osnovi sumnje da je izvršio i krivično delo iznuda.
Na meti ove hakerske grupe bili su, kako se navodi u saopštenju MUP, sistemi državnih institucija, velikih kompanija i drugih organizacija, koje su, kako se sumnja, napadači kompromitovali, kriptovali ili iz njih preuzimali velike količine podataka, uključujući lične i druge osetljive podatke građana. Sumnja se i da su za neobjavljivanje ukradenih podataka od pojedinih žrtava zahtevali isplatu otkupa u kriptovalutama.