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Prava drama odigrala se sinoć na ulicama Obrenovca kada su pripadnici Policijske stanice Obrenovac, brzom i izuzetno hrabrom reakcijom, sprečili potencijalnu tragediju i sa ulice uklonili opasnog višestrukog povratnika M. M., koji je pijan i bez vozačke dozvole pod rotacijama bežao od policijske patrole!

Kako se saznaje, reč je o čoveku sa veoma debelim kriminalnim dosijeom, koji je već odležao šest godina robije zbog krivičnog dela pokušaj ubistva! Samo zahvaljujući neizmernoj budnosti i profesionalizmu obrenovačkih policajaca, ovaj begunac je savladan pre nego što je napravio udes i zavio neku porodicu u crno.

Filmska potera u gluvo doba noći

Sve je počelo oko 23.35 časova u Ulici Vuka Karadžića, kada je policijska patrola "Avala 71" tokom redovne kontrole uočila luksuzni BMW serije 3 kako divljački vozi i proleće ulicom iz pravca Vojvode Mišića.

Čim su policajci svetlosnim i zvučnim signalima pokušali da zaustave vozilo, bivši robijaš je nagazio gas do daske. Usledila je napeta potera kroz naseljeno mesto - osumnjičeni je bezobzirno bežao, preticao i divljao vozilom, svesno ugrožavajući živote svih učesnika u saobraćaju i prolaznika.

Međutim, obrenovačka patrola pokazala je vrhunsku taktičku spremnost. Brzom procenom i blokadom terena, policajci su uspešno presekli put automobilu i prinudno ga zaustavili kod kućnog broja 76. Mrtav pijan za volanom moćne mašine - bez dana vozačkog ispita!

Nakon što su policijski službenici munjevitom reakcijom neutralisali vozača i izvukli ga iz automobila, usledio je novi šok za operativce na terenu.

Pored činjenice da se radi o licu koje je već osuđivano za najteža krivična dela sa elementima nasilja, M. M. je bio u stanju teške alkoholisanosti. Alkotestiranjem na licu mesta izmereno je šokantnih 1,96 promila alkohola u krvi! Da bahatost i bezobzirnost nemaju granica, dokazano je i brzim proverama kroz policijski sistem - utvrđeno je da M. M. nema položen vozački ispit ni za jednu jedinu kategoriju, ali ga to nije sprečilo da sedne za volan moćne mašine.

Oduzet BMW

S obzirom na to da je bilo više nego jasno da je automobil korišćen za izvršenje teških prekršaja i ugrožavanje bezbednosti građana, policajci su na licu mesta primenili član 92 Zakona o policiji i privremeno oduzeli BMW, koji je specijalnim vozilom prebačen na policijski plac.