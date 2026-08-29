Slušaj vest

Prava drama odigrala se noćas u Novom Sadu kada je, kako se sumnja, grupa maloletnika namerno zapalila parkirani kombi, nakon čega je vatra zahvatila još tri vozila! Incident se dogodio oko 1.25 časova u Ulici Ilije Birčanina, a policija je ubrzo reagovala i sustigla dvojicu osumnjičenih dok su pokušavali da pobegnu.

Prema do sada dostupnim informacijama, sumnja se da su D. T. (17), P. M. (15) i M. P. (18) prišli otključanom kombiju marke "Reno trafik". Navodno je M. P. uzeo upaljač i zapalio sedište, nakon čega je vatra buknula i za kratko vreme zahvatila unutrašnjost vozila. Obojica su privedena.

Plamen se potom proširio i na automobile koji su bili parkirani u neposrednoj blizini. Ukupno četiri vozila našla su se na udaru vatre.

Policija je, prema informacijama iz istrage, brzo reagovala i sustigla D. T. i P. M. dok su pokušavali da pobegnu sa mesta događaja.

Za M. P., koji se sumnjiči da je upaljačem izazvao požar, raspisana je potraga.

Podsetimo, na mesto požara stigla su dva vatrogasna vozila, dok je policija obezbeđivala prostor i radila na rasvetljavanju svih okolnosti incidenta. Prema poslednjim informacijama, dva vozila su potpuno izgorela, dok su još dva delimično oštećena.