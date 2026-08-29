Policija je pregledom kamiona pronašla torbu sa deset pakovanja marihuane, zbog čega je uhapšen muškarac iz Ćuprije.
PU Novi Pazar
PAO SA VIŠE OD 10 KILOGRAMA DROGE! Policija zaustavila kamion kod Novog Pazara, imali šta i da vide, evo gde je skrivao narkotike
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru zaplenili su oko 10,5 kilograma marihuane i uhapsili B. B. (45) iz Ćuprije zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je tokom noći u mestu Postenje izvršila pregled kamiona marke "iveko" kojim je upravljao osumnjičeni. Tom prilikom u kabini vozila pronađena je torba u kojoj se nalazilo deset pakovanja sa marihuanom, ukupne težine oko 10,5 kilograma.
Po nalogu nadležnog tužilaštva, B. B. je određeno zadržavanje do 48 časova.
On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, gde će biti saslušan zbog sumnje da je počinio krivično delo koje mu se stavlja na teret.
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