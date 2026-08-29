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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru zaplenili su oko 10,5 kilograma marihuane i uhapsili B. B. (45) iz Ćuprije zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je tokom noći u mestu Postenje izvršila pregled kamiona marke "iveko" kojim je upravljao osumnjičeni. Tom prilikom u kabini vozila pronađena je torba u kojoj se nalazilo deset pakovanja sa marihuanom, ukupne težine oko 10,5 kilograma.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, B. B. je određeno zadržavanje do 48 časova.