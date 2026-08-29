Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru zaplenili su oko 10,5 kilograma marihuane i uhapsili B. B. (45) iz Ćuprije zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je tokom noći u mestu Postenje izvršila pregled kamiona marke "iveko" kojim je upravljao osumnjičeni. Tom prilikom u kabini vozila pronađena je torba u kojoj se nalazilo deset pakovanja sa marihuanom, ukupne težine oko 10,5 kilograma.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, B. B. je određeno zadržavanje do 48 časova.

On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, gde će biti saslušan zbog sumnje da je počinio krivično delo koje mu se stavlja na teret.

Ne propustiteHronikaPALI DILERI U BEOGRADU: Policija zaplenila više od 11 litara droge za silovanje!
droga za silovanje
Crna GoraIZRUČEN DRŽAVLJANIN CRNE GORE I HRVATSKE SA INTERPOLOVE POTERNICE! Specijalci ga preuzeli na aerodromu u Podgorici, a evo za šta se sve sumnjiči
17437717891720250054policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg
HronikaUHAPŠEN DILER U NOVOM SADU: Prodao kokain tinejdžeru, a onda mu policija upala u kuću
Screenshot 2025-05-14 152900.png
HronikaMUNJEVITA AKCIJA NOVOSADSKE POLICIJE! Među uhapšenima i JEDAN MALOLETNIK, u stanu pronađeno više od TRI KILOGRAMA NARKOTIKA i vatreno oružje
policija.jpg