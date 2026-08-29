VELIKA TRAGEDIJA U RUDARSKOM BASENU KOLUBARA! Pukla sajla dizalice prilikom utovara, jedan radnik poginuo
Tragedija se dogodila na montažnom placu "Radljevo Sever" u Rudarskom basenu "Kolubara", kada je tokom utovara opreme pukla sajla dizalice i povredila dvojicu radnika "Elektroprivrede Srbije".
Kako je saopšteno iz EPS-a, nesreća se dogodila prilikom utovara povratnih stanica i kosih članaka na vučne vozove. Tom prilikom povređeni su radnici M. S. i M. Z.
M. S. je, nažalost, podlegao povredama u Urgentnom centru, dok je M. Z. zadobio lakše povrede.
Na mesto nesreće izašli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, predstavnici Službe za bezbednost i zdravlje na radu, kao i druge nadležne institucije.
Okolnosti pod kojima je došlo do pucanja sajle i nesreće biće utvrđene tokom istrage.
"Elektroprivreda Srbije" uputila je najdublje saučešće porodici preminulog radnika.