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Tragedija se dogodila na montažnom placu "Radljevo Sever" u Rudarskom basenu "Kolubara", kada je tokom utovara opreme pukla sajla dizalice i povredila dvojicu radnika "Elektroprivrede Srbije".

Kako je saopšteno iz EPS-a, nesreća se dogodila prilikom utovara povratnih stanica i kosih članaka na vučne vozove. Tom prilikom povređeni su radnici M. S. i M. Z.

M. S. je, nažalost, podlegao povredama u Urgentnom centru, dok je M. Z. zadobio lakše povrede.

Na mesto nesreće izašli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, predstavnici Službe za bezbednost i zdravlje na radu, kao i druge nadležne institucije.

Okolnosti pod kojima je došlo do pucanja sajle i nesreće biće utvrđene tokom istrage.

"Elektroprivreda Srbije" uputila je najdublje saučešće porodici preminulog radnika.

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