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Na železničkoj stanici u Batajnici u utorak je pretučen mučkarac B.B (27).

Prema nezvaničnim informacijama, njega su napale dve osobe i pokušale najpre da mu oduzmu mobilni telefon i novac, a kada im to nije dozvolio i kada je pružio otpor, oni su ga fizički napali.

Kako se saznaje, zadali su mu više udaraca rukama u predelu glave, a kada je pao na pod nastvavili su da ga šutiraju nogama po telu.

U Urgentnom centru su nesrećnom muškarcu konstatovane teške telesne povrede.

Identitet jednog od napadača je otkriven i u pitanju je A.B (30) protiv kog je policija podnela krivičnu prijavu za nanošenje teških telesnih povreda. Za drugim napadačem se traga.

Slučaj vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf.rs)

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