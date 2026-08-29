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Pred Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je L.D. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio 4 krivična dela Neovlašcen pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka i 4 krivična dela Računarska sabotaža.

Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoje osnovi sumnje da se L.D. u periodu od aprila do avgusta 2026. godine kršeći mere zaštite neovlašćeno uključio u računarske mreže Sportskog centra Fudbalski savez Srbije i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, te preuzeo veliku količinu podataka za koje ovi subjekti vode evidencije.

Potom je, kako se sumnja, upotrebio podatke tražeći otkup za njih, pri čemu je oštetio računarske podatke navedenih subjekta vršeći tzv. ransomware napad sa namerom da znatno omete postupak elektronske obrade i prenosa podataka od značaja za ove subjekte.