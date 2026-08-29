Više detalja biće poznato nakon istrage
Hronika
KURIR SAZNAJE! DVOSTRUKO UBISTVO U VELIKOM GRADIŠTU! Policija na licu mesta, uviđaj u toku
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Dvostruko ubistvo dogodilo se danas u Velikom Gradištu, saznaje Kurir.
Policija je na mestu događaja, a u toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ovog stravičnog zločina.
Motiv za sada nije poznat.
Više detalja biće poznato nakon istrage i zvaničnog saopštenja nadležnih.
O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Požarevcu.
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