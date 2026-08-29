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Dvostruko ubistvo dogodilo se danas u Velikom Gradištu, saznaje Kurir.

Policija je na mestu događaja, a u toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ovog stravičnog zločina.

Motiv za sada nije poznat.

Više detalja biće poznato nakon istrage i zvaničnog saopštenja nadležnih.

O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Požarevcu.

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