O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Požarevcu.
Hronika
POLICAJAC UBIO SESTRINOG MUŽA I SESTRIČINU, PA IZVRŠIO SAMOUBISTVO: Najnoviji detalji horora u Velikom Gradištu, u kući nađena 3 tela
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U kući u Velikom Gradištu, kako Kurir saznaje, nađena su tri tela.
- Sumnja se da su dve osobe ubijene, a da je treća izvršila samoubistvo - kaže izvor Kurira i dodaje da je reč o graničnom policajcu koji je ubio sestrinog muža i njihovu ćerku.
Zločin se dogodio danas oko 13.30 časova u Velikom Gradištu.
O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Požarevcu.
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