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U kući u Velikom Gradištu, kako Kurir saznaje, nađena su tri tela.

- Sumnja se da su dve osobe ubijene, a da je treća izvršila samoubistvo - kaže izvor Kurira i dodaje da je reč o graničnom policajcu koji je ubio sestrinog muža i njihovu ćerku.

Zločin se dogodio danas oko 13.30 časova u Velikom Gradištu.

O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Požarevcu.

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