Slušaj vest

Granični policajac V. K., kako se sumnja, ubio svog zeta S. Č. i sestričinu, mladu devojku od samo 19 godina, a potom izvršio samoubistvo.

undefined
Foto: Privatna Arhiva

- On je bio problematičan i ranije u službi, a kažu da je navodno svađa počela oko nasledstva i verovatno se u tome i krije motiv - kaže izvor Kurira i dodaje da je ubijeni zet inače bio vatrogasac.

Podsetimo, danas je oko 13 časova došlo do dvostrukog ubistva i samoubistva u Velikom Gradištu. O svemu je odmah obavešteno i Više javno tužilaštvo u Požarevcu.

Ne propustiteHronikaPOLICAJAC UBIO SESTRINOG MUŽA I SESTRIČINU, PA IZVRŠIO SAMOUBISTVO: Najnoviji detalji horora u Velikom Gradištu, u kući nađena 3 tela
IMG-20241028-WA0194.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! DVOSTRUKO UBISTVO U VELIKOM GRADIŠTU! Policija na licu mesta, uviđaj u toku
1000036186.jpg
HronikaOSUMNJIČENOM ZA UBISTVO OCA U SMEDEREVU ODREĐEN PRITVOR: Sin ga tukao do smrti, pa sa krvavim rukama čekao policiju
Osumnjičeni za ubistvo oca u selu Ralja
HronikaKURIR SAZNAJE! TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL ODBILO DA PREUZME ISTRAGU UBISTVA DARKA VESKOVIĆA: Policija prikupila dokaze, oni tvrde da nisu nadležni?
darko.jpg