Sumnja se da je svađa u domu počela oko nasledstva i da je upravo to mogući motiv porodičnog zločina
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OVO JE POLICAJAC KOJI JE UBIO ZETA VATROGASCA I SESTRIČINU, PA IZVRŠIO SAMOUBISTVO! Otkrivamo mogući motiv porodičnog zločina (FOTO)
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Granični policajac V. K., kako se sumnja, ubio svog zeta S. Č. i sestričinu, mladu devojku od samo 19 godina, a potom izvršio samoubistvo.
Foto: Privatna Arhiva
- On je bio problematičan i ranije u službi, a kažu da je navodno svađa počela oko nasledstva i verovatno se u tome i krije motiv - kaže izvor Kurira i dodaje da je ubijeni zet inače bio vatrogasac.
Podsetimo, danas je oko 13 časova došlo do dvostrukog ubistva i samoubistva u Velikom Gradištu. O svemu je odmah obavešteno i Više javno tužilaštvo u Požarevcu.
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