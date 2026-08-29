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Jezivi detalji porodičnog zločina u Velikom Gradištu isplivali su kada se ispostavilo da, pored pronađena tri tela, ima još i ranjenih! Prema najnovijim informacijama, granični policajac B. K. je iz pištolja ubio svog zeta i sestričinu staru samo 19 godina, a potom pucao i u svoju rođenu sestru i majku ubijenog zeta.

Kako se sumnja, B. K. je danas otvorio vatru u porodičnom domu. U stravičnoj pucnjavi ubijeni su njegov zet i sestričina (19), a na kraju krvavog pira, izvršio je samoubistvo.

- Da tragedija bude još veća, policajac je upucao i svoju sestru, kao i majku svog zeta. Obe žene su teško povređene. A čuli smo i da je ubio i psa. Ovo je strašno, ovakvu tragediju ne pamtimo - kažu komšije za Kurir

Podsetimo, zločin se dogodio oko 13 časova u Velikom Gradištu, kada su u kući najpre pronađena tri tela.

Komšije kažu da je prizor bio jeziv i da je krvi bilo svuda.

- Mestom je odzvanjala pucnajva, prvi hitac je čula devojčica koja je biciklom prolazila pored kuće, tada je i videla prvo telo i otrčala kući, verovatno je neko njen i prijavio zločin - kaže drugi komšija.

Na mestu zločina su i dva tužioca, zamenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu i dežurni tužilac.

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