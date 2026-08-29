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Kako se saznaje, svađa u porodici je izbila oko imovinskih problema. Zločin se desio u kući koja se nalazi u jednoj slepoj uličici u Velikom Gradištu, a policajac B.K je upucao svog zeta inače vatrogasca i svoju sestričinu od samo 19 godina, koji su preminuli na licu mesta. B. K. je nakon toga izvršio samoubistvo. Upucao je svoju sestru i zetovu majku.

- Komšija je pekao roštilj i čuo je dva pucnja. Pošto se tuda danima šeta neki pas kojeg je neko pustio prvo je pomislio da je neko u stvari ubio tog psa - kažu meštani koji dodaju da je u tom trenutku pas počeo da cvili.

Međutim, situacija je bila mnogo gora. Tinejdžerka koja često vozi bicikl tom ulicom ugledala je žensku osobu kako nepomično leži na zemlji ispred kuće potpuno krvava i odmah se odvezla do svojih roditelja da im kaže šta je videla.

Na licu mesta je policija zatekla tri tela i ranjene dve žene - napadačevu sestru i sestrinu svekrvu.

Na licu mesta su Hitna pomoć i policija.

Na mestu zločina u ovom trenutku su i dva tužioca, zamenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu i dežurni tužilac.