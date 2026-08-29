Hronika
SAZNAJEMO: Po nalogu VJT u Beogradu uhapšena trojica otmičara stranih državljana
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U efikasnoj akciji koja je danas realizovana na teritorji glavnog grada policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila otmičare tri turska državljanina i dva državljanina Avganistana, saznaje Kurir.
Lisice na ruke stavljene su, kako saznajemo S.P, K.K. i državljaninu Bosne i Hercegovine S.D. zbog krivičnog dela otmica.
Žrtve otmice, turski i avganistanski državljani spašeni su od otmičara, a o svemu što su preživeli ispičaće nadležnom tužiocu.
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