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Motiv da granični policajac B. K., kako se sumnja, danas ubije svog zeta i sestričinu, a ranio sestru i zetovu majku, bili su neraščišćeni imovinsko-pravni odnosi.

Otac osumnjičenog je testamentom isključio sina iz nasledstva, a sporni dokument pronađen je na licu mesta.

Osobe koje su ubijene vatrenim oružjem su njegov zet i sestričina, a njihova tela su poslata na obdukciju.

Ubio sestru i sestričinu, ranio zeta i njegovu majku

Podsetimo, kako se sumnja, policajac B. K. je iz pištolja ubio zeta i sestričinu od samo 19 godina, ali je, prema najnovijim informacijama upucao i sestru, kao i zetovu majku. Njima se lekari bore za život.

Prema prvim informacijama, stravičan zločin desio se u porodičnoj kući u mirnoj ulici u Velikom Gradištu danas oko 13.30 sati.

Čuli su se pucnji, a zločin je otkrila devojčica koja tuda vozi bicikl. Ona je primetila telo u dvorištu.

Prema našim saznanjima, muškarac B. K, inače granični policajac, iz pištolja je pucao u sestru, njenog muža koji je vatrogasac spasilac, njihovu ćerku i u vatrogaščevu majku.

Kurir/Blic

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