Šezdesetpetogodišnji muškarac zbrinut je u UKC Niš nakon što ga je sugrađanin ubo nožem posle nesporazuma u saobraćaju u Ulici Borivoja Stevanovića
Napad nožem
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Muškarac (65) iz Niša zbrinut je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Niš nakon što je uboden u incidentu koji je usledio zbog nesporazuma u saobraćaju.
Incident se dogodio oko 14 časova u ulici Borivoja Stevanovića kada je četrdesettrogodišnji muškarac posle nesporazuma u saobraćaju ubo šezdesetpetogodišnjeg muškarca.
Počinilac je pobegao sa lica mesta, ali je ubrzo potom lišen slobode.
Policija utvrđuje sve okolnosti i činjenice u vezi sa ovim događajem, a o svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu, prenosi Telegraf pisanja Tanjuga.
Kurir.rs
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