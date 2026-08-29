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Muškarac (65) iz Niša zbrinut je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Niš nakon što je uboden u incidentu koji je usledio zbog nesporazuma u saobraćaju.

Incident se dogodio oko 14 časova u ulici Borivoja Stevanovića kada je četrdesettrogodišnji muškarac posle nesporazuma u saobraćaju ubo šezdesetpetogodišnjeg muškarca.

Počinilac je pobegao sa lica mesta, ali je ubrzo potom lišen slobode.

Policija utvrđuje sve okolnosti i činjenice u vezi sa ovim događajem, a o svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu, prenosi Telegraf pisanja Tanjuga.