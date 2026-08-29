Muškarac (45) ubijen je večeras hicem u glavu u beogradskom naselju Surčin, a policija je proglasila akciju Vihor 3 i traga za osumnjičenim na biciklu
Krvoproliće
UBISTVO U SURČINU! Muškarac (45) ubijen hicem u glavu nasred ulice, UBICA POBEGAO NA BICIKLU! Pokrenuta akcija Vihor 3!
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Muškarac (45) ubijen je večeras nešto pre 21 sat nasred ulice u beogradskom naselju Surčin.
Upucan je u glavu iz vatrenog oružja dok je ubica navodno pobegao na biciklu.
Policija je pokrenula akciju Vihor 3, a prema prvim informacijama — traga za mlađim muškarcem sa naočarima koji je na sebi imao crni šorts i crnu majicu i hirurške rukavice.
Uskoro opširnije...
Kurir.rs/Telegraf
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