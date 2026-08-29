Slušaj vest

Muškarac (45) ubijen je večeras nešto pre 21 sat nasred ulice u beogradskom naselju Surčin.

Upucan je u glavu iz vatrenog oružja dok je ubica navodno pobegao na biciklu.

Policija je pokrenula akciju Vihor 3, a prema prvim informacijama — traga za mlađim muškarcem sa naočarima koji je na sebi imao crni šorts i crnu majicu i hirurške rukavice.

Uskoro opširnije...

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaOVO JE UGLJEŠA KOG JE KOMŠIJA UBIO U SURČINU I NJEGOVO TELO SAKRIO U FIOKU KREVETA! Ćerka naslutila zlo, a brat ga našao u lokvi krvi (foto)
Uglješa T. Surčin, ubistvo
HronikaUBICA IZ SURČINA TUKAO I ŽENU, BILO MU ZABRANJENO DA JOJ PRILAZI: Zajedno bili u kući komšije kog je potom zverski ubio nožem?
surcin433.jpg
HronikaJEZIVE SLIKE S MESTA NA KOM SE UBICA IZ SURČINA ZAKUCAO U BETONSKI KRST: Polomljeni saobraćajni znaci, srča i gomila flaša žestokog pića (foto)
Surčin.jpg
HronikaMISTERIJA POSLEDNJEG POZIVA UBICE IZ SURČINA: Dok ludački juri u smrt i govori: "Za moju ženu!", telefon mu neprestano zvoni... (uznemirujuć video)
Nemanja Rašeta ubistvo Surčin