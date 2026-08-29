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Novica Elek (45) ubijen je večeras nešto pre 21 sat nasred ulice u Surčinu, nezvanično se saznaje.

Ubica, koji je navodno bio na biciklu, prišao je Novici kad je izlazio iz automobila, a potom mu ispalio hitac u slepoočnicu.

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Foto: Facebook

Policija je pokrenula akciju Vihor 3 i kako saznajemo traga za mlađim muškarcem sa naočarima koji je na sebi imao crni šorc i crnu majicu i hirurške rukavice.

Kurir/Telegraf

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