Novica Elek ubijen je u Surčinu dok je izlazio iz automobila, a policija je pokrenula akciju Vihor 3 u potrazi za ubicom.
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NOVICA ELEK UBIJEN U SURČINU Napadač mu ispalio metak u slepoočnicu dok je izlazio iz automobila! Pokrenuta akcija Vihor
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Novica Elek (45) ubijen je večeras nešto pre 21 sat nasred ulice u Surčinu, nezvanično se saznaje.
Ubica, koji je navodno bio na biciklu, prišao je Novici kad je izlazio iz automobila, a potom mu ispalio hitac u slepoočnicu.
Foto: Facebook
Policija je pokrenula akciju Vihor 3 i kako saznajemo traga za mlađim muškarcem sa naočarima koji je na sebi imao crni šorc i crnu majicu i hirurške rukavice.
Kurir/Telegraf
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