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Novica Elek (45) ubijen je sinoć nešto pre 21 čas nasred ulice u Surčinu. Prema nezvaničnim saznanjima, njemu je ubica prišao na biciklu u trenutku kada je izlazio iz svog automobila i ispalio mu direktan hitac u slepoočnicu.

Policija je odmah nakon likvidacije pokrenula akciju "Vihor 3" i intenzivno traga za napadačem. Traga se za mlađim muškarcem koji je na sebi imao crnu majicu, crni šorts, naočare i hirurške rukavice.

Ubijeni Elek godinama je bio dobro poznat policiji i pravosuđu, a njegovo ime povezivalo se sa nekim od najozloglašenijih pljački u Srbiji, ali i brutalnim porodičnim nasiljem.

1/5 Vidi galeriju Novica Elek ubijen u Surčinu Foto: Mup, Kurir

Pucao bivšoj supruzi u noge

Jedan od najtežih incidenata u kojima je učestvovao dogodio se 2. aprila 2016. godine u Surčinu. Elek je oko 14.30 časova sačekao bivšu suprugu Tijanu Sekulić nakon što je izašla s posla, a potom je brutalno napao.

Iz pištolja je u nju ispalio tri hica, pogodivši je u obe potkolenice, da bi je potom u teškom stanju izbacio iz automobila i pobegao. Automobil koji je koristili ubrzo je pronađen, ali je Elek uspeo da izmakne policiji i ostane u bekstvu više od dve godine.

U maj 2018. godine konačno je lociran i uhapšen na graničnom prelazu u trenutku kada je pokušao da pređe granicu koristeći lažni pasoš.

Foto: Facebook

Zbog ranjavanja bivše supruge i nedozvoljenog nošenja oružja, Viši sud u Beogradu ga je u maju 2019. godine osudio na četiri i po godine zatvora. Međutim, Apelacioni sud je u decembru 2020. ukinuo ovu presudu i naložio ponovljeno suđenje, procenivši da prvostepeni sud nije dao jasne razloge o odlučnim činjenicama.

Uz ovaj slučaj, Elek se teretio i da je napao svog tasta pred bivšom suprugom.

Učešće u "Pljačkama veka"

Elekov dosije obeležile su i velike oružane pljačke. Još 2007. godine učestvovao je u krađi 83 miliona dinara iz prostorija firme "DIP trejd".

Nekoliko godina kasnije, u martu 2011. godine, bio je jedan od optuženih za takozvanu "pljačku veka" — oružani napad na konvoj firme "Sekjuritas" u Beogradu, kada je oteto čak 800.000 evra. Ipak, nakon višegodišnjeg procesa, Apelacioni sud ga je 2014. godine, zajedno sa ostalim optuženima, pravosnažno oslobodio krivice usled nedostatka dokaza.

Pored ovih dela, Elek se u policijskim evidencijama dovodio u vezu i sa trgovinom drogom, kao i nizom drugih kriminalnih radnji.