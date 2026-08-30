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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv terorizma i Drugog odeljenja Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo otmica.

Uhapšeni su S. P. (1996), S. K. (1983) i državljanin BiH D. S. (1997) koji se sumnjiče da su 26. avgusta, u Ulici Gavrila Principa u Beogradu, oteli dva državljana Avganistana i tri turska državljanina, za koje su tražili otkup od 30.000 evra, saopštio je MUP.

Sumnja se da su otete strane državljane prevezli u jednu vikendicu na području opštine Vladimirci, gde su ih fizički i psihički zlostavljali.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu. 

Kurir.rs

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