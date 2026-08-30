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Drama se noćas dogodila u centru Obrenovca kada je maloletni vozač motocikla (17), za kog je alkotestom utvrđeno da je imao 1,11 promila alkohola u organizmu, oko 2.35 časova naleteo na saobraćajnog policajca (26) koji je pokušao da ga zaustavi. Obojica su u sudaru zadobila lake telesne povrede i prevezena su u Urgentni centar na dalje preglede.

- Bilo je nepodnošljivo. Motor je urlao gradom u gluvo doba noći, a vozač je išao pravo u suprotne trake. Znali smo da će se desiti tragedija - priča jedan od očevidaca koji se zatekao u blizini.

Pokosio saobraćajca pa pao sa motora

Ludoj i rizičnoj vožnji na kraj je pokušala da stane saobraćajna policija. Oko 02:35 časova, na raskrsnici ulica Vuka Karadžića i Karađorđeve, saobraćajni policajac A. S. (26) pokušao je da zaustavi pomahnitalog dvotočkaša. Međutim, tinejdžer se nije zaustavio - motorom je direktno naleteo na policajca i pokosio ga, nakon čega je od siline udara i sam pao sa vozila.

Rukovodstvo policije odmah izašlo na teren

Očevici sa terena ističu da je reakcija nadležnih organa bila munjevita i na najvišem profesionalnom nivou. Zbog ozbiljnosti incidenta, na lice mesta su odmah izašli načelnik Policijske stanice u Obrenovcu i komandir, koji su lično koordinisali akcijom i obezbeđivanjem terena.

- Rukovodstvo i saobraćajni policajci su reagovali neverovatno brzo i pribrano. Pokazali su ogromnu hrabrost i profesionalizam u kriznom trenutku. Da saobraćajci nisu rizikovali sopstvene živote da ga zaustave, ovaj pijani vozač je u kontra-smeru mogao da ubije nekog od prolaznika - kažu svedoci ove drame, koji ne kriju reči hvale za požrtvovanost lokalne policije i njihovog rukovodstva.

Na lice mesta odmah su izletele patrole i ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Obrenovac. Kod povređenog policajca A. S. (26) i maloletnog vozača D. S. konstatovane su lake telesne povrede, nakon čega su sanitetom hitno transportovani u Urgentni centar na dalju dijagnostiku i detaljne preglede.

Alkotestiranjem na licu mesta utvrđeno je da je sedamnaestogodišnjak upravljao motorom sa čak 1,11 promila alkohola u organizmu!

O svemu je odmah obavešten dežurni tužilac za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Po njenom nalogu, dalji rad na slučaju preuzeli su radnici GZSK Obrenovac, a bahati tinejdžer će u prisustvu majke biti saslušan zbog krivičnog dela Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.