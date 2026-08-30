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Dan nakon stravičnog porodičnog krvoprolića koje je potreslo Veliko Gradište, u mestu vlada muk. Ulica u kojoj se juče dogodila nezapamćena tragedija jutros je gotovo pusta, a stanovnici ovog mirnog mesta i dalje pričaju o onome što se dogodilo.

Kako se sumnja, u porodičnoj kući došlo je do krvoprolića u kojem su ubijene dve i ranjene dve osobe, nakon čega je napadač izvršio samoubistvo. Zločin se dogodio juče oko 13.30 časova, a istraga o svim okolnostima tragedije je u toku.

00:15 Veliko Gradište, dvostruko ubistvo i samoubistvo Izvor: Kurir

- Zločin se dogodio juče u porodičnoj kući u Velikom Gradištu kada je granični policajac kako se sumnja, usmrtio zeta i devetnaestogodišnju sestričinu, nakon čega je izvršio samoubistvo. U pucnjavi su ranjene njegova sestra i majka ubijenog zeta - podseća izvor i dodaje da nadležni organi utvrđuju sve okolnosti koje su prethodile tragediji.

00:41 Dan nakon stravičnog porodičnog krvoprolića koje je potreslo Veliko Gradište Izvor: Kurir

Jutro posle zločina, međutim, donelo je prizore koji slamaju i ona najtvrđa srca. Komšije i poznanici dolazili su do kuće u kojoj se dogodio zločin, palili sveće za pokoj duša nastradalih i ostavljali igračke.

- Od jutros je sve mirno, ali to nije onaj običan mir. Sve je nekako utihnulo. Ljudi prolaze, zastanu, pogledaju prema kući i samo ćute. Niko ne može da veruje šta se dogodilo - priča jedan od meštana za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Ulica koja je, kako kažu, non stop bila puna dece, sada je gotovo prazna.

- Ovo je malo mesto, ljudi se poznaju i ovakve stvari jednostavno ne možete da prihvatite. Juče je sve bilo puno policije, Hitne pomoći, ljudi... Danas je sve tiho i upravo je ta tišina možda najteža. To su ljudi sa kojima smo svaki dan zajedno, svakodnevno smo ih viđali i odjednom čuješ da ih nema i da je taj komšija koji je to učinio bio u stanju da napravi ovakvo zlo - kaže sagovornik.