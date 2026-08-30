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Stravičan porodični zločin koji je potresao Veliko Gradište, kako saznaje Kurir, odvijao se u dve porodične kuće, a svemu je, kako se sumnja, prethodio sukob između brata i sestre zbog nasledstva koje je ostalo iza njihovog pokojnog oca.

Prema nezvaničnim informacijama, sukob između njih dvoje počeo je nakon smrti oca, koji je testamentom navodno svu imovinu ostavio ćerki, dok sin nije dobio ništa. Upravo su neraščišćeni imovinski odnosi, kako se za sada sumnja, mogli da budu okidač za nezapamćenu tragediju.

- Posle smrti oca sve se promenilo. Očigledno je među njima postojao problem koji je vremenom postajao sve veći. Niko nije mogao ni da nasluti da će se sve završiti na ovakav način - priča jedan meštanin za Kurir.

00:41 Dan nakon stravičnog porodičnog krvoprolića koje je potreslo Veliko Gradište Izvor: Kurir

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni je najpre sestru namamio u porodičnu kuću u kojoj su zajedno odrasli sa roditeljima. Upravo je u toj kući, kako se sumnja, započeo krvavi pohod.

- Deluje da ništa nije bilo slučajno. Ako je unapred uzeo pištolj i krenuo, onda je očigledno znao šta radi i šta namerava - kaže sagovornik.

Kako se sumnja, muškarac je u porodičnoj kući pucao u svoju sestru, nakon čega se uputio u drugu kuću, u kojoj je ona živela sa ćerkom, mužem i njegovom majkom.

Foto: Privatna Arhiva

U toj drugoj porodičnoj kući dogodio se pravi horor.

Prema dosadašnjim informacijama, policajac je tamo pucao na članove porodice, a u krvavom piru na mestu su ubijeni njegova devetnaestogodišnja sestričina i zet. Majka ubijenog muškarca teško je ranjena i lekari joj se bore za život.

- Sve se dogodilo u nekoliko trenutaka. Ljudi i dalje ne mogu da poveruju da je jedan porodični sukob mogao da preraste u ovakvu tragediju - pričaju potreseni meštani.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Nakon krvavog pohoda, osumnjičeni je izvršio samoubistvo.

- Ugasio je skroz porodicu, a svoju zavio u crno...

Ono što je, prema nezvaničnim saznanjima, počelo kao sukob brata i sestre zbog nasledstva, završilo se nezapamćenim krvoprolićem u kojem je ugašeno više života, dok se dve teško ranjene žene i dalje bore za život.

Podsetimo, stravičan zločin potresao je Veliko Gradište, a prema dosadašnjim informacijama, motiv bi mogli da budu neraščišćeni imovinsko-pravni odnosi u porodici. Istraga bi trebalo da utvrdi sve okolnosti koje su prethodile krvavom piru.