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Policija od sinoć traga za maskiranim ubicom na biciklu koji je u Surčinu likvidirao Novicu Eleka (45), a zatim pobegao. Ubistvo se dogodilo nešto pre 21 sat ispred kuće ubijenog Eleka. Pokrenuta je i akcija Vihor 3.

- Eleku je ubica prišao dok je ovaj izlazio iz automobila ispred kuće. Pucao mu je u slepoočnicu. Navodno, radi se o mlađem muškarcu od oko tridesetak godina, bio je obučen u uski crni šorc i crnu majicu, imao je naočare i rukavice - opisuje izvor kako je izgledao ubica.

Novica Elek Foto: Facebook

- On je bio na biciklu, tako da se verovatno i obukao kao biciklista kako ne bi bio sumnjiv. Posle ispaljenog hica, on je pobegao, a bicikl je potom pronađen u drugoj ulici, nedaleko od mesta zločina. Tu ga je ostavio i, kako se sumnja, nastavio beg drugom prevoznim sredstvom. To ukazuje na to da najverovatnije nije delovao sam, već da je imao i logističku pomoć - kaže sagovornik:

- Reč je o sačekuši, tako da je vrlo izvesno i da je žrtva praćena neko vreme.

Pronađeni bicikl je poslat na veštačenje.

- Utvrđuje se da li je osumnjičeni na biciklu ostavio svoj biološki trag ili eventualno otiske, mada je imao rukavice - objašnjava izvor upoznat sa detaljima istrage i dodaje da je policija sinoć tražila i snimke sa sigurnosnih kamera.

1/5 Vidi galeriju Novica Elek ubijen u Surčinu Foto: Mup, Kurir

- Utvrđuje se da li je neka kamera snimila sam zločin, kao i putanju kretanja osumnjičenog - kaže sagovornik.

Inače, ubijeni Elek bio je poznat policiji i pravosuđu, a njegovo ime povezivalo se sa nekim od najozloglašenijih pljački u Srbiji, ali i brutalnim porodičnim nasiljem.