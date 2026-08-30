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Dve žene koje su juče ranjene u masakru u Velikom Gradištu hitno su prevezene u Klinički centar Srbije u Beogradu i lekari se bore za njihov život!

Kako Kurir saznaje, obe žene su pogođene hicem iz pištolja u glavu.

Podsetimo, zločin se dogodio juče oko 13.30 sati. Osumnjičeni B. K., inače policajac, pucao je u porodicu svoje rođene sestre A. Č. Tom prilikom je ubio sestrinog muža, a svog zeta. S.Č., inače vatrogasca, kao i sestrinu ćerku (19), a svoju sestričinu, dok je teško ranio sestru A. Č. i njenu svekrvu S. Č.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

- Obema im je pucao u glavu. Sestri je metak prošao kroz čelo, operisana je, ali je u kritičnom stanju. Sestrinoj svekrvi je, takođe, pucao u glavu. Ona je u malo boljem stanju od svoje snaje, ali je, takođe, jako loše - kaže naš izvor.

Inače, osumnjičeni B. K. je nakon krvoprolića izvršio samoubistvo.

- Pretpostavlja se da je motiv masakra imovina. Naime, B. K. i njegovoj sestri A. Č., je zimus preminuo otac i među njima su postojale razmirice oko podele imovine. Zločin je počinjen u dve kuće. A. Č. je upucana u očevoj kući, dok su njeni muž, ćerka i svekrva upucani u drugoj kući, onoj u kojoj je ta porodica živela - objašnjava naš izvor.

Za ubijenog vatrogasca i njegovu porodicu svi u Velikom Gradištu imaju samo reči hvale.

Osumnjičeni B.K. Foto: Privatna Arhiva

- To su divni ljudi! I ranjena A. Č. i njen ubijeni muž, kao i cela njegova porodica su vredni, radni i dobri ljudi, dobre komšije. Nismo imali problema sa njima. Svi smo u šoku i vrlo smo potreseni - kažu komšije iz Velikog Gradišta, dodajući da su pojedini meštani juče čuli pucnje, ali da u prvi mah nisu pridavali značaj toj situaciji.