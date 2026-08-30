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Pred Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je N.M.S. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za izvršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka, saopšteno je iz Višeg tužilaštva-

Osumnjičeni je, kako dodaju u saopštenju, na saslušanju izneo svoju odbranu.

- Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - saopšteno je iz VJT u Beogradu:

- Postoje osnovi sumnje da je N.M.S. od januara do avgusta 2026. godine posedovao veliku količinu računarskih programa, računarskih šifri i sličnih podataka namenjenih za tzv. fišing i pripremanje neovlašćenih upada u računarske sisteme privrednih subjekata, među kojima su i određene banke.