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Jedna od žrtava pomahnitalog policajca B. K. iz Velikog Gradišta je i njegova sestričina J. Č. (19)!

Kako za Kurir pričaju poznanici nesrećne devojke, ona je bila predivno biće.

- J. Č. je bila zaista devojka za primer, kao i cela njena porodica. Ona ne bi mrava zgazila! Normalna devojka skroz, prelepa je bila. Čuli smo da ju je juče ujak pozvao da dođe kući i onda je ubio, pucao je u nju iz pištolja - priča šokirani poznanik devojke.

Ubijena J.Č. Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, juče oko 13.30 sati u Velikom Gradištu B. K. je počinio masakr u porodici svoje rođene sestre A. Č (46).

- On je teško ranio svoju sestru, a ubio je svog zeta S. Č. (48) i sestričinu J.Č. Ranio je i sestrinu svekrvu S.Č. (70). Dve ranjene žene su upucane u glavu i lekari im se bore za život. Zbog težine povreda su prebačene u Beograd u Klinički centar Srbije - podseća naš izvor i dodaje da je motiv krvavog pira imovina.

- B. K. i njegova sestra A. Č. su imali razmirice oko nasledstva. Zimus im je umro otac i trebalo je podeliti imovinu, i oko toga su se sporili - podseća izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, sukob između brata i sestre počeo je nakon smrti oca, koji je testamentom, navodno, imovinu ostavio ćerki.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni je najpre sestru namamio u porodičnu kuću u kojoj su zajedno odrasli sa roditeljima. Upravo je u toj kući, kako se sumnja, započeo krvavi pohod.

- Deluje da ništa nije bilo slučajno. Ako je unapred uzeo pištolj i krenuo, onda je očigledno znao šta radi i šta namerava - kaže sagovornik i dodaje: