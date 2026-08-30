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Pravi filmski beg dogodio se u zatvoru u Duizburgu, odakle je 35-godišnji državljanin Srbije Saša D. uspeo da pobegne preko krova objekta. Kako prenose nemački Bild i WAZ, muškarac je navodno uklonio, odnosno moguće i presekao rešetke na prozoru svoje ćelije, a zatim se provukao kroz veoma uzak otvor i popeo uz fasadu zatvora.

Prema informacijama nemačkih medija, odbegli zatvorenik potom je savladao zaštitnu barijeru na ivici krova i preko krova zatvora stigao do slobode. Za sada nije poznato kako je došao do alata kojim je navodno presekao rešetke. Policija je odmah pokrenula potragu, dok nadležni pokušavaju da utvrde kako je u zatvoru došlo do ovakvog bezbednosnog propusta.

Ministar pravde Severne Rajne-Vestfalije Benjamin Limbah ocenio je bekstvo kao "apsolutno neprihvatljivo" i poručio da je glavni prioritet brzo hapšenje odbeglog pritvorenika. Kako navodi Bild, na lice mesta je već upućen bezbednosni stručnjak Ministarstva pravde koji treba da utvrdi kako je zatvorenik uspeo da savlada sistem obezbeđenja.

Saša D. se u pritvoru nalazio od 10. februara zbog sumnje na krađu, a nemački mediji ga opisuju kao takozvanog "putujućeg prestupnika", odnosno osobu bez stalnog prebivališta u Nemačkoj. Već je osuđen na šest godina zatvora zbog dve provale u Oberhauzenu, ali presuda još nije pravosnažna. Policija nastavlja intenzivnu potragu za njim.