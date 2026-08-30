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Policajac B. K. (39) koji je juče ubio muža i ćerku svoje sestre A. Č. (46), dok je nju i njenu svekrvu S. Č. (70) teško ranio hicima iz pištolja, pretio je danima svojoj sestri i najavljivao masakr, saznaje Kurir od prijatelja nesrećne porodice iz Velikog Gradišta.

Podsetimo, B. K., koji u vreme zločina nije bio na dužnosti, posle krvavog pira je izvršio samoubistvo.

Osumnjičeni B. K. Foto: Privatna Arhiva

- Ozbiljni problemi su počeli kada je umro otac B. K. i A. Č. Njih dvoje je trebalo da podele očevu imovinu i tu su upali u spor. Brat je imao jedne planove, sestra druge i tenzije su se podigle, a otac je, kako smo čuli, prepisao imovinu testamentom ćerki - pričaju komšije iz Velikog Gradišta.

Kako objašnjavaju, tenzije su se naročito podigle kada se policajac pre izvesnog vremena razveo.

- On je hteo da proda očevu kuću, navodno je našao i kupce. Međutim, kada je ušao u proceduru oko prodaje, video je da je otac taj objekat testamentom ostavio ćerki A.Č. - kaže izvor i dodaje da A.Č. nije želela da tu kuću zadrži za sebe, već da je želela da je prenese na decu svog brata, ali ne i na brata.

Tragovi krvi ispred kuće Ispred kuće u kojoj je brat pucao na sestru mogu se videti uznemirujući prizori. Tragovi krvi još su vidljivi ispred kuće, uprkos pokušajima komšija da operu mesto na kojem je, prema njihovim rečima, započela stravična porodična tragedija. - Od jutros pokušavamo da operemo sve to. Ovuda prolaze ljudi, deca se igraju u ulici, voze bicikle... Ne možemo da gledamo te prizore. Ali koliko god da pokušavate da operete, tragovi su i dalje tu - priča vidno potresena komšinica, dok druga dodaje: - Strašno je. Juče se ovde čula svađa, a onda pucnji. Danas je tišina, ali kada pogledate ispred kuće, sve vas ponovo vrati na ono što se dogodilo, od toga se nikada nećemo oporaviti - dodaje jedan od komšija za Kurir.

- Međutim, brat je insistirao da ona kuću prevede na njega, a ne na njegovu decu, jer on je izgleda upao u neke dugove i rasprodavao je šta je mogao... Sestra nije želala da ta imovina "ode na doboš" i da deca njenog brata ostanu na ulici. To je ono što smo mi čuli - kaže izvor.

B. K., kako dalje kažu njihovi poznanici, nije želeo da kuća ostane njegovoj deci, već je želo da je proda i pristiskao je sestru, čak joj je i pretio.

- Danima joj je pretio, dolazio je i kod nje na posao da se svađa i da je maltretira. Svađali su se, a on joj je u jednoj od tih svađa rekao: "Ovde će pištolj morati da radi!". Nažalost, tu zlokobnu pretnju je sada ispunio - ispričale su uznemirene komšije.

Kako dalje kažu, oni su ubeđeni da je B. K. isplanirao masakr po principu "ako ne mogu ja da dobijem očevu kuću, nećeš je dobiti ni ti".

1/4 Vidi galeriju Kuće oko kojih su se sporili brat i sestra Foto: Kurir

- Čuli smo da je B. K. juče pozvao sestru da dođe u očevu kuću, tamo gde su oni odrasli sa svojim roditeljima. Upravo je tu počeo sukob. Osumnjičeni je, navodno, pokušao da natera sestru da potpiše dokumenta u vezi sa nasledstvom, ali je ona to odbila - prepričavaju komšije šta su čule o jezivom porodičnom sukobu i dodaju:

- Ako je sve zaista bilo zbog kuće, onda je to strašno. Toliko života je uništeno zbog nečega što je moglo da se rešava razgovorom i preko institucija. Pokušao je da natera sestru da nešto potpiše, ali ona nije htela njemu ništa da da, jer bi sve to rasprodao i potrošio, takav je bio čovek. Ali, A. nije očekivala da bi rođeni brat digao ruku na nju.

Nakon sukoba u roditeljskoj kući, B. K. je ispalio sestri hitac u glavu.

- Pucao joj je u čelo. Ovde je sve i dalje puno krvi, užas! - kažu nam potresene komšije.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Kako dalje saznajemo, B. K. je posle ranjavanja sestre pešaka otišao u drugu kuću, nekoliko ulica dalje. U toj kući je njegova sestra živela sa svojim mužem, inače vatrogascem, i njihovom ćerkom (19).

Ubijena J.Č. Foto: Privatna Arhiva

- Tamo se dogodio drugi deo stravičnog krvoprolića. Tu je ubio sestričinu J. Č. i zeta S. Č. (48), dok je zetovu majku S. Č. (70) teško ranio - kaže izvor.

Ranjene žene su u teškom stanju i lekari se bore za njihov život.

- Obe su upucane u glavu. Operisane su i pevezene u Beogradu u Klinički centar Srbije, a njihovo stanje je kritično - kaže izvor.

Žitelji Velikog Gradišta duboko su potreseni ovim zločinom, a za ubijenu porodicu svi imaju samo reči hvale.

Ubijeni S.Č. Foto: Privatna Arhiva

- To su divni ljudi! I ubijeni vatrogasac i njegova žena A. i majka... Svi su zaista predivni, a o ćerki da ne pričamo! Ta devojka ni mrava ne bi zgazila, prelepa je bila. Čuli smo da je ujak pozvao juče da dođe kući i onda je ubio, van sebe smo - pričaju žitelji Velikog Gradišta.