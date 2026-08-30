OVO JE VATROGASAC UBIJEN U VELIKOM GRADIŠTU: Ugasio bezbroj požara, spasio mnoge živote i rizikovao svoj život zbog drugih, a ubijen u rođenoj kući (foto)
Smrt vatrogasca S. Č. (48) kog je hicima iz pištolja ubio ženin brat, B. K. (39), potresla je sve koji su ga poznavali. Za njega, kao i za čitavu njegovu porodicu svi imaju samo reči hvale.
- S. je bio veliki profesionalac. U svojoj dugogodišnjoj karijeri spasao je mnoge živote. Imao je nebrojeno intervencija, gasio je mnoge požare, izvlačio ljude iz vatre... Spasavao je i životinje, svakom kome je pomoć bila potrebna on je pružio ruku. Zbog toga nam je neopisivo žao da je baš on oavko nastradao, da ga ubije u rođenoj kući i to zbog čega?! Praktično ni krivog ni dućnog, pa još i ćerku da mu ubije, nemam reči - priča njegov poznanik iz Velikog Gradišta, vidno potresen.
Kako dodaje, S. je bio dobar kolega, dobar komšija i dobar prijatelj.
- Vredan, radan, pošten... Nikome nažao nije učiniop. Poziv vatrogasca je težak i častan i ne može svako to da radi... Bio je spreman da u svakom trenutku rizikuje svoj život da bi spasio tuđ - ističe prijatrelj ubijenog vatrogasca.
Podsetimo, B. K. je u masakru ubio i ćerku vatrogasca, inače svoju sestričinu, J. Č. (19), a teško ranio svoju sestru A. Č. (46), vatrogaščevu ženu, kao i vatrogaščevu majku S. Č. (70). Dve žene su upucane u glavu i lekari im se bore za život.
Nakon krvavog pira B. K., koji je radio kao policajac, izvršio je samoubistvo.
Kako je Kurir već pisao, motiv za masakr su neraščišćeni odnosi između B. K. i njegove rođene sestre A. Č. oko imovine.
- Zimus im je preminuo otac i došlo je vreme da se imovina podeli i tu je nastao problem. Valjda je otac testamentom kuću prepisao ćerki, što sin nije želeo da prihvati - pričaju komšije porodice iz Velikog Gradišta.