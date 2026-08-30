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Smrt vatrogasca S. Č. (48) kog je hicima iz pištolja ubio ženin brat, B. K. (39), potresla je sve koji su ga poznavali. Za njega, kao i za čitavu njegovu porodicu svi imaju samo reči hvale.

Ubijeni vatrogasac S.Č. Foto: Privatna Arhiva

- S. je bio veliki profesionalac. U svojoj dugogodišnjoj karijeri spasao je mnoge živote. Imao je nebrojeno intervencija, gasio je mnoge požare, izvlačio ljude iz vatre... Spasavao je i životinje, svakom kome je pomoć bila potrebna on je pružio ruku. Zbog toga nam je neopisivo žao da je baš on oavko nastradao, da ga ubije u rođenoj kući i to zbog čega?! Praktično ni krivog ni dućnog, pa još i ćerku da mu ubije, nemam reči - priča njegov poznanik iz Velikog Gradišta, vidno potresen.

Kako dodaje, S. je bio dobar kolega, dobar komšija i dobar prijatelj.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

- Vredan, radan, pošten... Nikome nažao nije učiniop. Poziv vatrogasca je težak i častan i ne može svako to da radi... Bio je spreman da u svakom trenutku rizikuje svoj život da bi spasio tuđ - ističe prijatrelj ubijenog vatrogasca.

Podsetimo, B. K. je u masakru ubio i ćerku vatrogasca, inače svoju sestričinu, J. Č. (19), a teško ranio svoju sestru A. Č. (46), vatrogaščevu ženu, kao i vatrogaščevu majku S. Č. (70). Dve žene su upucane u glavu i lekari im se bore za život.

Nakon krvavog pira B. K., koji je radio kao policajac, izvršio je samoubistvo.

Osumnjičeni B. K. Foto: Privatna Arhiva

Kako je Kurir već pisao, motiv za masakr su neraščišćeni odnosi između B. K. i njegove rođene sestre A. Č. oko imovine.