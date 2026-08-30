Slušaj vest

Smrt vatrogasca S. Č. (48) kog je hicima iz pištolja ubio ženin brat, B. K. (39), potresla je sve koji su ga poznavali. Za njega, kao i za čitavu njegovu porodicu svi imaju samo reči hvale.

WhatsApp Image 2026-08-30 at 12.47.17.jpeg
Ubijeni vatrogasac S.Č. Foto: Privatna Arhiva

- S. je bio veliki profesionalac. U svojoj dugogodišnjoj karijeri spasao je mnoge živote. Imao je nebrojeno intervencija, gasio je mnoge požare, izvlačio ljude iz vatre... Spasavao je i životinje, svakom kome je pomoć bila potrebna on je pružio ruku. Zbog toga nam je neopisivo žao da je baš on oavko nastradao, da ga ubije u rođenoj kući i to zbog čega?! Praktično ni krivog ni dućnog, pa još i ćerku da mu ubije, nemam reči - priča njegov poznanik iz Velikog Gradišta, vidno potresen.

Kako dodaje, S. je bio dobar kolega, dobar komšija i dobar prijatelj.

Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

- Vredan, radan, pošten... Nikome nažao nije učiniop. Poziv vatrogasca je težak i častan i ne može svako to da radi... Bio je spreman da u svakom trenutku rizikuje svoj život da bi spasio tuđ - ističe prijatrelj ubijenog vatrogasca.

Podsetimo, B. K. je u masakru ubio i ćerku vatrogasca, inače svoju sestričinu, J. Č. (19), a teško ranio svoju sestru A. Č. (46), vatrogaščevu ženu, kao i vatrogaščevu majku S. Č. (70). Dve žene su upucane u glavu i lekari im se bore za život.

Nakon krvavog pira B. K., koji je radio kao policajac, izvršio je samoubistvo.

Veliko gradiste, dvostruko ubistvo
Osumnjičeni B. K. Foto: Privatna Arhiva

Kako je Kurir već pisao, motiv za masakr su neraščišćeni odnosi između B. K. i njegove rođene sestre A. Č. oko imovine.

- Zimus im je preminuo otac i došlo je vreme da se imovina podeli i tu je nastao problem. Valjda je otac testamentom kuću prepisao ćerki, što sin nije želeo da prihvati - pričaju komšije porodice iz Velikog Gradišta.

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE! DVOSTRUKO UBISTVO U VELIKOM GRADIŠTU! Policija na licu mesta, uviđaj u toku
1000036186.jpg
HronikaIMA JOŠ UPUCANIH U VELIKOM GRADIŠTU! Policajac dvoje ubio, pa pucao u još 2 osobe, komšije van sebe: Pre samoubistva ubio i psa, krvi je bilo svuda
Veliko gradiste, dvostruko ubistvo
Hronika"DA JE BIO U STANJU DA NAPRAVI OVAKVO ZLO..." Kurir u Velikom Gradištu dan nakon što je policajac ubio zeta i sestričinu: Ispred kuće NAJTUŽNIJI PRIZOR (VIDEO)
Veliko Gradište, dvostruko ubistvo i samoubistvo (4).jpeg
HronikaNAKON STRAVIČNOG UBISTVA U VELIKOM GRADIŠTU NA LICU MESTA NAĐEN OVAJ DOKUMENT Otkriveni novi detalji: Zbog ovoga je presudio zetu i sestričini?
pol.jpg